Praha je dovolenkové terno, hlásá britský deník Telegraph

Výroční studie britské firmy Post Office srovnávala celkové výdaje na dovolenou v 15 předních městech světa. Z průzkumu vyšla nejlevněji Praha, na 2. místě se umístil Lisabon, na 3. Budapešť, na 4. Istanbul a na 5. místě Varšava. Na 14. místě skončil Řím a jako nejdražší město světa se pro letošní sezonu etabloval New York.

Statistiky srovnávaly průměrné denní náklady na ubytování a běžné turistické výdaje, jako např. útratu v restauraci, poplatky za památky, galerie, muzea a městskou dopravu. Zatímco v New Yorku se útrata vyšplhala na rekordních 351 eur za den, v Praze to bylo třikrát méně - jen 120 eur.

Podle ubytovacího serveru Hotels.com v posledních měsících výrazně klesly v české metropoli ceny za ubytování ve tříhvězdičkových, ale i některých vícehvězdičkových hotelech. Důvodem je úbytek zahraničních návštěvníků i otevření některých dalších hotelů a tím i přesycenost trhu.

Co se týče dopravy, náklady jsou výrazně vyšší v Londýně než v jakémkoli jiném evropském městě, uvedl Telegraph. Zatímco cesta na letiště a zpět městskou dopravou, turistická jízdenka na 2 dny a vyhlídková autobusová prohlídka města vyšly v britské metropoli na více než 68 eur, v Praze to bylo pouze 25 eur. Spočítali jsme výdaje v Praze: turistická jízdenka na dva dny 200 Kč (2 x jednodenní jízdenka po 100 Kč), okružní jízda Prahou cca 250 Kč a cesta z letiště minibusem při vytíženosti minimálně tří cestujících průměrně 160 Kč na osobu.

Zatímco Praha se vyšvihla na žebříčku výhodných turistických destinací na 1. místo, Spojené státy jsou finančně nevýhodné hlavně pro návštěvníky z Velké Británie, a to kvůli oslabení libry vůči dolaru. Zatímco v březnu 2008 se libra rovnala v přepočtu téměř dvěma dolarům, v posledních týdnech je to už jen 1,48 dolaru. Pokoj pro dvě osoby v kvalitním tříhvězdičkovém hotelu v New Yorku přitom průměrně vyjde na 167 eur. Přehled srovnávaných položek ZDE.

Z hlediska srovnání evropských měst je pak zajímavé, že každodenní výdaje v Dublinu a Lisabonu vycházejí o polovinu nižší než stejné položky v Paříži a Římě. V Dublinu například klesly ceny za ubytování v minulém roce téměř o čtvrtinu.

O České republice jako lákavé turistické destinaci se píše poslední dobou i v dalších světových médiích. Například americký list New York Times přinesl před pár dny reportáž z Ostravy, kde je moravskoslezská metropole vylíčena jako strhující industriální město plné zajímavostí.

Nejvýhodnější turistické destinace světa

Pořadí Město Turistické výdaje v eurech zhruba na den 1. Praha, ČR 121 2. Lisabon, Portugalsko 140 3. Budapešť, Maďarsko 152 4. Istanbul, Turecko 161 5. Varšava, Polsko 170 6. Dublin, Irsko 199 7. Berlín, Německo 213 8. Barcelona, Španělsko 230 9. Amsterdam, Nizozemsko 243 10. Londýn, Velká Británie 248 11. Bruggy, Belgie 249 12. Paříž, Francie 286 13. Kodaň, Dánsko 296 14. Řím, Itálie 297 15. New York, USA 351 Zdroj: Post Office - detaily ZDE

Výborný potenciál ohrožuje špatná pověst

Českou republiku navštívilo loni 6,08 milionu zahraničních turistů, z toho jich 63 % zavítalo pouze do Prahy. Přesto podle Světové asociace cestovního ruchu Česko zaznamenalo meziroční pokles zahraničních turistů o tragických 9 %, zatímco sousední Rakousko mělo pokles pouze o 2,7 % a celkový světový průměr byl pokles o 4 %.

Za propadem zahraničních návštěvníků u nás se neskrývá jen světová finanční krize, ale i špatná úroveň některých služeb a nechvalně známé pražské nešvary, jako např. přemrštěné ceny taxíků, domnívá se Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí AČCKA.

Přitom Praha má obrovský turistický potenciál, z kterého by mohla těžit. "Výbornou pověst mají pražské hotely, z nich mnohé vznikly po roce 1989 a jsou nové a dobře vybavené. Zároveň může město nabídnout výjimečnou rovnováhu vzácných památek i cenové relace. Z pohledu turisty se může jen máloco vyrovnat procházce po Karlově mostě a následnému skvělému pivu za třicet korun," míní Tomio Okamura.

Turistickému ruchu v Praze nyní paradoxně nepomáhá ani současná návštěva světových státníků. Kvůli třídennímu uzavření Pražského hradu, nejnavštěvovanější památky v ČR, musí cestovní kanceláře velmi krkolomně měnit a posouvat celé programy stovek turistických skupin, které Prahu navštěvují. Uzavření Hradu přinese i značné ekonomické ztráty, propad tržeb na vstupném bude činit až 1,4 milionu korun.