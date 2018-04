Praha je 15. nejlepší destinací světa, předběhla i Benátky

Hlasování o nejlepší destinaci cestovatelů proběhlo letos na prestižním webu tripadvisor.com potřetí. Několik milionů účastníků ankety hodnotilo turistické destinace podle oblíbenosti a celkové popularity.

"Vezmeme-li v úvahu krásnou krajinu, výborné víno a nádherné počasí, je jasné, proč Kapské Město, které loni hostilo fotbalové mistrovství světa, zvítězilo," řekla k výsledkům hlasování mluvčí Tripadvisor Emma O’Boyleová.

Kapské Město se stalo turistickou destinací číslo jedna pro rok 2011.

Sydney zabodovalo díky své ojedinělé kombinaci zajímavé architektury, kulturní extravagance a oblíbených pláží.

Machu Picchu získalo bronzovou medaili. Není divu, ruiny inckého kultovního města v peruánských Andách, které jsou od roku 1983 na seznamu chráněných památek UNESCO, jsou oblíbeným cílem všech cestovatelů.

Následuje populární Paříž a v závěsu strhující Rio de Janeiro. Na New Yorku, který se pyšní 6. místem, ocenili hlasující hlavně atrakce jako jsou například Socha svobody či Times Square, ale také výstřední obchody, skvělé bary a světovou kuchyni.

Sydney – 2. místo Machu Picchu – 3. místo Paříž – 4. místo

Do první desítky se dále dostaly Řím, Londýn, Barcelona a Hongkong.

V žebříčku 25 nejoblíbenějších destinací se umístily i dva ostrovy – thajský Ko Phi Phi Don a Grand Cayman na Kajmanských ostrovech.

Praha stále oblíbená

"Často slyšíme otázku – Které město se stane příští Prahou? Nové úžasné destinace objevujeme rádi, ale Praha je i nadále populární," píše se na tripadvisor.com. Každý už o ní slyšel, přesto Praha zůstává velkolepým městem s výjimečnými historickými i kulturními památkami a každopádně stojí za návštěvu, tak zní verdikt známého cestovatelského webu.

Hodnocení Tripadvisoru potvrdil i Jan Adámek z Prague Convention Bureau, které se zabývá kongresovou i zážitkovou turistikou. Podle něj hlavně v posledních letech Praha nabízí svým zahraničním návštěvníkům výborný poměr ceny a výkonu. "Praha má pro turisty dobrou hodnotu. Za peníze, které zaplatí, dostanou dobrý produkt. Hotely jsou jednoznačně na evropské špičce a jsou tu památky, které v jiných městech nemají obdoby. Jsou skutečně starobylé a je jich hodně na malém prostoru," vyjmenovává přednosti české metropole Adámek.

Přestože je Praha trvale na špičce v popularitě, spolu s ekonomickou krizí přišel úpadek návštěvnosti. Od loňského roku se však opět začíná zvyšovat.

"Praha teď musí získat bonitnější turisty. Tedy hosty, kteří se budou chtít ubytovat v lepších hotelech a stravovat se v restauracích, budou chodit na operu a navštěvovat třeba Pražský hrad," vysvětluje Adámek směr, který by hlavní město jako turistická destinace mělo nabrat.

V posledních zhruba pěti letech totiž Praha výrazně zlevnila hlavně ubytovací služby a tím se změnil profil průměrného turisty. "V současné době přijíždí do Prahy hlavně lidé, kteří se ubytovávají v levnějších hotelech a nestravují se v restauracích. A to má špatný vliv hlavně na zaměstnanost," doplnil Adámek s vizí, že návštěvnost Prahy by mohly pomoci zvednout hlavně firemní kongresy.

25 nejoblíbenějších destinací roku 2011

1. Kapské Město, Jihoafrická republika

2. Sydney, Austrálie

3. Macchu Picchu, Peru

4. Paříž, Francie

5. Rio de Janeiro, Brazílie

6. New York, USA

7. Řím, Itálie

8. Londýn, Velká Británie

9. Barcelona, Španělsko

10. Hongkong, Čína

11. Kjóto, Japonsko

12. Queenstown, Nový Zéland

13. Jeruzalém, Izrael

14. Siem Reap, Kambodža

15. Praha, Česká republika

16. Benátky, Itálie

17. Buenos Aires, Argentina

18. Ko Phi Phi Don, Thajsko

19. Honolulu, Havaj, USA

20. Petrohrad (Sankt Petěrburg), Rusko

21. Florencie, Itálie

22. Grand Cayman, Kajmanské ostrovy

23. San Francisco, Kalifornie, USA

24. Petra, Jordánsko

25. Las Vegas, Nevada