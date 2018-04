Praha jako na dlani

Velká jižní věž katedrály sv. Víta: Vysoko nad bronzovými chrliči a větrnými korouhvičkami pražské katedrály ruší naprosté ticho jen vyzvánění zvonů. Štíhlé věžičky sv. Víta zdvíhající se tu a tam až do výšky jižní věže rámují výhled do kamenné pasparty. Jsou přes ně vidět zákruty Vltavy, kterou jako nitky přetínají pražské mosty. Vyšehrad, Staré Město, Žižkov, Smíchov, ale i Dejvice a severní sídliště máte před sebou jako na dlani - a navíc ptačí pohled na Pražský hrad a Strahovský klášter.

Petřínská rozhledna: Vítr si to sviští po vyšlapaném schodišti této železné konstrukce, přezdívané Pražany "malá Eiffelovka". Stojí uprostřed Petřínských sadů, na vysokém kopci nad Vltavou jen pár minut chůze od Pražského hradu. Od nikud jinud také nevidíte hrad v celé jeho šíři tak pěkně jako odsud.

Zvonice kostela svatého Mikuláše na Malé Straně: Ochoz je jen několik metrů nad malostranskými střechami. Pod dřevěnými prkny podlahy proudí voda z jejich okapů a v úzké mezírce mezi zábradlím a zkosenou střechou zvonice se dva lidé jen ztěží minou. V jejích útrobách zní hudba - ve věži je totiž expozice o skladateli Václavu Maškovi. Do zvonice se nedostanete z hlavní lodě kostela, nýbrž postranním vchodem.

Malostranská mosteckou věž: Jsou to vlastně věže dvě. Ta menší, románská, je zavřená, ale malými dřevěnými dvířky je možné se dostat na můstek, který ji spojuje s věží hlavní. Z můstku i z ochozu věže se nabízí jeden z nejúchvatnějších výhledů na Karlův most a celé Staré Město. Ve třech patrech Malostranské věže je také poutavě vyobrazena historie, jak kráčela po Karlově mostě - boje, které se na něm sváděly a záplavy, které jej ničily.

Staroměstská mostecká věž: Je bránou na Staré Město pražské. V jejím krásně rekonstruovaném interiéru s deskovým stropem jsou k vidění hudební nástroje spojené s takzvanou "věžní hudbou" trubačů. Z jejího vrcholku se před zrakem rozprostírá vyvrcholení královské cesty: dlouhá štíhlá linie Karlova mostu a na horizontu majestátní Pražský hrad. Směrem opačným se potom otevírá stověžaté pražské panoráma - moře červených střech a nad ně se tyčící věže, věžičky, zvonice, antény a korouhvičky.

Prašná brána: Zde spatříte zajímavý pohled především na Nové Město, poznáte, že Obecní dům je vskutku důmyslná stavba a v polovině vašeho výstupu narazíte na zavřené dveře - to byl kdysi záchod pro krále.

Věž Staroměstské radnice: Klasický pohled na nejkrásnější části Prahy, je zde ovšem ze všech pražských věží nejvíce turistů. Pozor na to, že pokud přijede nějaká zahraniční delegace, věž je zavřená.

Žižkovský vysílač: Zde se nabízí velmi zajímavý a skutečně jiný pohled, než na jiných vyhlídkových místech. Ale Žizkov je také zajímavý z výšky.

Věž Novoměstské radnice: Krásný výhled na části Nového města, zvláště na velké Karlovo náměstí.

Může se hodit:

Velká jižní věž katedrály sv. Víta: otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Vstupné 20 Kč, se slevou 10.

Petřínská rozhledna: otevřeno denně od 10 do 19 hodin. Vstupné je 30 a 20 Kč.

Zvonice kostela sv. Mikuláše: otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Vstupné 30 a 20 Kč.

Malostranská mostecká věž: otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Vstupné 30 a 20 Kč.

Staroměstská mostecká věž: otevřeno denně od 10 do 19 hodin. Vstupné 30 a 20.

Prašná brána: Otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné 30 a 20 korun.

Věž Staromětské radnice: Otevřeno denně, v pondělí od 11 do 18 hodin, jinak od 9 do 18 hod. Vstupné 30 a 20 Kč.

Věž Novoměstské radnice: Otevřeno kromě pondělka od 10 do 18 hodin. Vstupné 20 a 10 Kč.

Žižkovský vysílač: Otevřeno denně, vstupné 60 Kč.

Katedrála sv. Víta 287 schodů Petřínská rozhledna 298 schodů Zvonice sv. Mikuláše 265 schodů Malostranská věž 146 schodů Staroměstská věž 136 schodů Prašná brána 186 schodů Věž Novoměstské radnice 221 schodů