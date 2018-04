Praha dala do památek půl miliardy, další desítky objektů chátrají

Příklady opravených památek Karlův most Do opravy jedné z nejznámějších památek metropole investuje magistrát v průběhu tří let více než 200 milionů korun. Dělníci postupně vymění část kamenů v zábradlí, izolaci, ale proběhne i archeologický výzkum. Také se sem vrátí petrolejové lampy.





Vila Helenka Opravu secesní fasády jedné ze smíchovských vil podpořil magistrát 800 tisíci korun.



Dům U Myšáka Dům ve Vodičkově ulici proslul díky slavné cukrárně Františka Myšáka. Ten se na počátku 20. století rozhodl dům přestavět a při tom získal dům kubistickou fasádu. Na její opravu přispěl loni magistrát částkou 100 tisíc korun.

Další příklady památek z 50 opravených: Zámecké schody - 940 000 Kč - rok 2003, 2007

Masarykovo nábřeží - Šítkovská věž - 690 000 Kč v r. 2004 a 900 000 Kč v r. 2006

Vodičkova ulice - pasáž Světozor - 100 000 Kč v r. 2006 na restauraci skleněné vitráže

Haštalské náměstí - kostel sv. Haštala - 5 054 000 Kč v letech 2003-2007

Dům v Nerudově ulici čp. 247 (se zbytky Strahovské brány) - 1 749 000 Kč v letech 2003 a 2004

Dům "U Zlaté labutě" ve Sněmovní ulici 10/165 - 900 000 Kč v r. 2006

Dům "U Modrého páva" ve Vlašské ulici 20/329 - 300 000 Kč v r. 2004

Husova ulice - kostel sv. Jiljí 1 932 961 Kč v letech 2003-2007

Staroměstské náměstí - kostel Panny Marie před Týnem - 2 865 000 Kč v letech 2003-2007

Vyšehrad - kostel sv. Petra a Pavla - 2 000 000 Kč v r. 2006

Na opravu čekají - jedny z mnoha Usedlost Cibulka Původní usedlost byla v 19. století přestavěna na empírový zámeček. Přiléhal k ní romantický park a umělá zřícenina. Nyní je v žalostném stavu, je útočištěm bezdomovců a narkomanů. Budovy jsou majetkem firmy, která nemá na opravu peníze. Praha 5 začala opravovat přilehlý park.





Usedlost Kajetánka Barokní zámeček s rozsáhlou zahradou, skleníky a oranžerií sloužil za komunismu jako dům pionýrů, v 90. letech byl restituován, pak začalo období střídání majitelů i plánů na budoucí využití. Usedlost vyhořela a zchátral i okolní park s rybníkem.



Invalidovna Barokní areál je dílem slavného architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Areál poničila povodeň v roce 2002. Pak ho opustily archivy a depozitáře, brzy odejde i armáda, které budova patří. Objekt hledá nové využití, mohla by se sem přestěhovat část univerzity.