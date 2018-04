Praha bude opět udávat módní trendy

Stylový podzim

Sedm dní plných módy, to je 5. ročník Unique Fashion Weeku, který se od 21. září do 27. září 2015 bude konat opět v Praze. Hlavním konceptem projektu Unique Fashion Week je nejen prezentace a inspirace zahraničních návrhářů a značek, ale díky tradiční soutěži Black card je také jedinečnou příležitostí pro mladé nadějné návrháře.

Návštěvníci se mohou těšit na módní přehlídky světoznámých návrhářů a značek jako jsou Dolce & Gabbana, Beata Rajská, Klára Nademlýnská, Jana Jurčenko, Replay, Blažek a mnoho dalších.

Příležitost pro mladé talenty

Soutěž Black card se zaměřuje na podporu mladých talentů, lokální módu a na spolupráci s ateliéry vysokých škol. Soutěže se mohou zúčastnit všichni módní tvůrci české či slovenské národnosti do třiceti let, kteří chtějí předvést svůj talent před odborníky a širokou veřejností.



Partnerkou projektu je Petra Němcová.

Zadání soutěže je volné, a tak se kreativitě soutěžících meze nekladou. Výherce bude následníkem předešlých čtyř vítězů Jindry Jansové, Lukáše Macháčka, Denisy Dovalové a Barbory Kubíčkové. Kromě toho obdrží finanční odměnu na vytvoření nové kolekce a získá silnou mediální podporu po dobu dvou let, což výrazně usnadní odstartování kariéry v módním průmyslu.

V odborné porotě pro vyhodnocení soutěže zasedne módní kritička Františka Čížková, supermodelka Petra Němcová, módní redaktorka a bloggerka Cindy Kerberová, úspěšná česká módní návrhářka Ivana Mentlová a šéfredaktorka Iconiq Michaela Hošková.

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme

Módní ikona Slovanského domu a Outfit of the Day jsou soutěže pro milovníky módy, do kterých se může zapojit každý již od začátku září. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, stačí se pouze vyfotografovat na přehlídkovém mole ve Slovanském domě a sdílet tyto fotografie na facebookové stránce Slovanského domu nebo Instagramu s označením #ModniIkona SD. Pět nejlepších outfitů získá volný vstup na celý víkend plný přehlídek.

UFW pomáhá

Již od prvního ročníku projektu UFW je jeho partnerkou Petra Němcová, která je nejen supermodelkou, ale také zakladatelkou nadace Happy Hearts Fund, která pomáhá v zemích postižených přírodními katastrofami. Díky této spolupráci může pomoci každý, kdo si zakoupí vstupenku na Exclusive Evening Unique Fashion Week. Z výtěžku, který se podařilo získat během UFW 2014, byla postavena škola pro 600 dětí na Haiti.