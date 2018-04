Praha aktivně i relaxačně: zaběhejte si v zoo, navštivte výstavu orchidejí

Když je řeč o běhání a zoologických zahradách, obvykle jde o vtipy, v nichž se prchá před rozzuřenými lvy a tygry. Z toho rozhodně nemusíte mít strach, Běh Zakázankou je zcela regulérní závod bez divokých zvířat, zato v moc pěkném místě: Na zvolna stoupající vyhlídkové cestě, která spojuje dolní a horní část pražské zoologické zahrady. Běhat se tu bude v neděli 15. března.



Zakázankou vás provede 500 metrů dlouhá naučná stezka, která přibližuje zajímavosti skalního masivu a nabízí mimořádné pohledy na zoo i na Prahu.

Zakázaná cesta Zakázanka

Vyhlídková cesta Zakázanka vznikla záhy po otevření zoologické zahrady, ovšem tehdy se jí neříkalo nijak. Zvláštní jméno získala docela jednoduše později: chodník, vedoucí napříč skalním masivem od voliéry dravců k rozhledně Obora, byl totiž několik desítek let zavřený kvůli dezolátnímu stavu. Téměř zapomenutá a polozřícená Zakázanka se nakonec dočkala obnovy a na jaře 2013 byla slavnostně otevřena. A právě při této příležitosti uspořádala pražská zoo první ročník Běhu dvojic Zakázankou.

Běh dvojic Zakázankou patří k tradičním akcím pražské zoo.

Třetí ročník se uskuteční v neděli 15. března 2015. Dvojice závodníků vyráží na trať intervalově od 10 do 14 hodin, a to tradičně ve dvou kategoriích. Na dvojice ve složení dospělý plus dítě do 15 let čeká 500 metrů dlouhá trasa se startem u voliéry velkých dravců a cílem u horní části Zakázanky, dvojice dospělých běžců absolvuje 1 500 metrů dlouhou trasu se startem i cílem u voliéry.



Všechny páry, které doběhnou do cíle, získají odměnu, přičemž hlavní cenou je pohár ředitele zoo a prohlídka atraktivního zázemí chovu některých zvířat. Zájemci o účast v Běhu dvojic Zakázankou se mohou hlásit elektronicky až do pátku 14. března do 16 hodin.

Uprostřed vinice sv. Kláry v botanické zahradě najdete vinotéku s romantickou terasou a překrásným výhledem na Prahu.

Z protileteckého krytu do skleníku

V zoologické zahradě si kromě pavilonů a výběhů se zvířaty můžete prohlédnout také repliku protileteckého krytu z období druhé světové války; objevíte ji přímo u Zakázanky, v historické skalní štole poblíž velké voliéry dravců. K novinkám loňského roku patří také expozice českých plazů, otevření velemlokária s největšími žijícími obojživelníky světa či herní areál pro děti Rezervace Bororo.

Jen kousek od zoo objevíte další báječné místo – Botanickou zahradu s památkově chráněnou vinicí sv. Kláry, barokní kaplí a obřím skleníkem Fata Morgana. Jaro tady tradičně začíná dříve než jinde, a to výstavou orchidejí. Na královny tropického skleníku, které kromě Antarktidy ovládly všechny kontinenty, se do Faty Morgany můžete přijít podívat až do 22. března. Po dobu výstavy je otevírací doba skleníku prodloužena až do 18.00 hodin.

Jarmark u skleníku a motýli uvnitř

O víkendu 21. a 22. března se můžete těšit nejenom na povídání o orchidejích Makedonie, Ekvádoru a Kolumbie, ale zároveň přivítat v botanické zahradě jaro. V občerstvení u zásobních skleníků v Areálu Západ pod skleníkem Fata Morgana bude po oba dny od 9.00 do 18.00 hodin probíhat jarmark, kde potěšíte všechny své smysly.

Fata Morgana je obří skleník, který v délce 130 metrů obepíná přírodní skálu na jižním svahu nad Vltavou.

U stánků se podíváte na řemeslníky, předvádějící své dovednosti, a na zajímavých workshopech si vyzkoušíte, jak se pracuje s orobincem, kukuřičným šustím a pedigem. Součástí akce bude i workshop pro děti, kde se budou vyrábět klasické jarní dárky a plést z proutí.

O čtrnáct dní později, v sobotu 4. dubna, začne další tradiční jarní akce Botanické zahrady. Výstava motýlů potrvá více než měsíc a vy budete moci pozorovat zázrak proměny. Jako každý rok nejprve dorazí kukly z motýlí farmy ze Stradfordu nad Avonou, z nichž se po umístění do líhní v tropickém skleníku vyklubají pestří tropičtí motýli nádherných barev. Ve skleníku Fata Morgana budou poletovat až do 10. května.