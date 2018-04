Prachatický okres protnou cyklotrasy

11:21 , aktualizováno 11:21

Další cyklotrasy protnou v dohledné době území prachatického okresu. Zatímco v minulých měsících se podařilo vyznačit úsek mezi Prachaticemi a Volary, jenž navazuje na trasy v oblasti Stožce, Nového Údolí a bavorského Haidmühle, v současné době se připravuje doznačení cyklotrasy mezi Hlubokou nad Vltavou, Netolicemi a Prachaticemi. "Zmíněný úsek má dále navazovat na cyklotrasu do Smědče, Brlohu a Zlaté Koruny, druhá větev bude pokračovat ze Smědče do Chvalšin a Českého Krumlova s propojením na cyklotrasy ve směru do sousedního Rakouska," uvedl prachatický starosta Jan Bauer.