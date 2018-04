Slušný výdělek i krásná země. Češi si chválí práci na farmě v Kanadě

Hodiny ukazují něco málo po šesté večer a my sledujeme, jak zapadající slunce nasvěcuje okolní lesy, sady a klidnou hladinu nedalekého jezera. Tuhle až kýčovitou scenérii si užíváme před luxusním karavanem, který by se dal přirovnat k menší garsonce, a tak jsme rádi, že se během třešňové a jablečné sezony stal naším dočasným obydlím. Končí další pracovní den a zasloužený odpočinek je tak více než příjemný.

Nacházíme se v údolí zvaném Okanagan v jihozápadní části Kanady, kde již pátým měsícem pracujeme na ovocných farmách v rámci ročního programu s názvem „Zažijte Kanadu“. Jde o údolí, kde jsou zejména díky příznivým klimatickým podmínkám stovky vinic a sadů včetně těch, které patří k největším na světě. To pro nás, s klasickým obrázkem Kanady jako ledové země, bylo docela překvapivým zjištěním.

Největší třešňová farma přilákala desítky Čechů

Coral Beach Farms je největší třešňová farma v Kanadě, a proto jsme byli překvapení, jak milá a přátelská byla komunikace se všemi manažery a zaměstnanci farmy. Téměř polovina sezonních zaměstnanců jsou Mexičani, kterým majitel platí letenku a zajišťuje ubytování a stravu. Příjemným zjištěním bylo i to, že mezi 300 trhači třešní („pickery“) bylo zhruba 40 Čechů. Věděli jsme od manažerů, že tu v minulých letech Češi pracovali – nutno dodat, že tu máme pověst dobrých pracantů – ale netušili jsme, že jich tu bude tolik.

Kromě Čechů na farmě pracují především Kanaďani (často z francouzsky mluvící části Kanady) a naši kamarádi z jablečné farmy Blake a Erik jsou z Austrálie. Blake si často posteskl, že mu v sadě angličtina nestačí, protože z jedné strany slyší češtinu a z druhé francouzštinu. My jsme se zase smáli tomu, když se naši kanadští vedoucí týmu pilně učili češtinu a když jsme slyšeli z vedlejších řádků české fráze typu „na hovno strom“ s anglickým přízvukem. A taky jsme byli nadšení, že můžeme zase používat španělštinu, kterou jsme se dobře naučili v Dominikánské Republice, odkud jsme sem přijeli (Čtěte Češi si našli práci v ráji. Karibik netradičně a skoro zadarmo).

Místo kde bydlíme a pracujeme, se dříve jmenovalo Rainbow ranč.

Hodně práce, ale i slušný výdělek

Třešně se trhají od července do půlky srpna, a pokud jste šikovní, dají se tu vydělat opravdu dobré peníze. Práce je placená od natrhaných košíků a výplata je každých 14 dní.

Do jednoho koše se vejde zhruba 10 kg třešní a za jeden koš se platí asi 5 dolarů. My jakožto začátečníci jsme natrhali zhruba 20 – 30 košů za den, ale zkušení pickeři (tzv. highballeři) natrhali až 60 košů, což odpovídá 300 dolarům (6 000 Kč). Práce začíná v 5 hodin ráno a trhá se většinou do 14 – 16 hodin. Bývají ale jak kratší, tak delší dny. Pracuje se i o víkendech a volno bylo pouze, když pršelo, nebo po několikadenním třešňovém maratonu. Nutno ale dodat, že i přesto byla na třešních vždy skvělá atmosféra a to samozřejmě především díky lidem, se kterými jsme pracovali.

Košík je potřeba naplnit téměř po okraj. První várka jablek se trhala do papírových krabic a šla rovnou do obchodů.

Komfortní ubytování

Coral Beach Farms zajišťuje ubytování v pickerském kempu a také má k dispozici několik domků a maringotek pro své zaměstnance. V kempu spí většina lidí ve stanu nebo v dodávce a mají k dispozici velkou kuchyň, gril, sprchy, pračky a sušičky, veliký mrazák, pingpongové stoly a volejbalové hřiště. Jídlo si zajišťuje každý sám. My jsme bydleli a stále bydlíme na sousední jablečné farmě v karavanu, takže jsme byli sice trošku mimo hlavní dění, ale zato jsme ve volném dnu nevynechali žádnou party v pickerském kempu. Práce je fyzicky poměrně náročná, a proto bylo řádného odreagování třeba.

Farmy Coral Beach Farms (coralbeach.ca) – jedna z největších třešňových farem na světě

– jedna z největších třešňových farem na světě Dorenberg Orchards (dorenbergorchards.ca) – sousedící rodinná jablečná farma

Kromě trhání třešní můžete také pracovat v „packing house“, což je v podstatě místo, kde se třešně myjí, třídí a balí. Ti dobrodružnější z nás po dni stráveném trháním třešní šli ještě na pár hodin vypomoct právě sem. V packing house jsme byli placeni od hodiny (12 dolarů). Jen je potřeba se připravit na to, že strávíte léto vevnitř nabalení jako v zimě, protože tu je opravdu chladno. A výjimkou nejsou například 16hodinové směny. Na výdělek je to tedy dobré, ale my bychom práci v sadech na čerstvém vzduchu neměnili.

Náš dočasný domov – prostorný karavan Naše karavanová kuchyň

Podzimní práce na jablečné farmě

Dorenberg Orchards - jablečná farma, pro kterou pracujeme, v podstatě sousedí se sady Coral Beach Farms. Jde o menší rodinnou farmu, která v hlavní sezoně čítá 20 zaměstnanců. My jsme od června pracovali střídavě na třešňové i jablečné farmě, přičemž nás majitelé jablečné farmy nechali bydlet ve svém karavanu i v době, kdy jsme trhali třešně.

Karavan, ve kterém bydlíme, má tři místnosti, prostornou kuchyňskou a obývací část, koupelnu se sprchou a záchodem a ložnici. Když nám ho dcera majitele Madeleine poprvé ukazovala, byli jsme opravdu překvapení, že je tu vše, co k pohodlnému životu potřebujete. Elektřina, teplá voda, sporák, lednička, klimatizace, topení a dokonce i vývod na pračku a sušičku. Pračka je v podstatě jediné, co tu nemáme, ale zato jsme si vyzkoušeli, jaké to je prát prádlo v nedalekém laundromatu – což je veřejná prádelna.

Luxusní výhledy

Za karavan platíme 6 dolarů na den na osobu s tím, že pokud bude na konci sezony vše v pořádku, polovinu nám majitelé vrátí. Na den nás tedy ubytování stojí zhruba 60 Kč. Neocenitelný je přitom výhled, který se nám z našeho nového obydlí nabízí. Jsme totiž na kopci, a tak pod sebou vidíme nejen jablečné a třešňové sady, ale především 140 km dlouhé jezero Okanagan.

Práce na jablečné farmě je placená od hodiny (cca 12 dolarů). V hlavní sezoně se při česání jablek pracuje 9 hodin denně, a to od 8 – 17 hodin. Práce je sice fyzicky náročnější než trhání třešní, ale zase se člověk nemusí tolik honit a navíc máme placenou 30minutovou pauzu na oběd. Na třešních si pauzu můžete udělat kdykoliv, ale nikdo vám ji nezaplatí. Často nám tedy jako svačinka stačily právě třešně.

Výhled na údolí Okanagan. Za námi je oblast sadů včetně toho, ve kterém bydlíme.

V našem dvacetičlenném jablečném týmu jsou kromě nás dva Australané, dva Němci (kteří nahradili naše kamarády z Nového Zélandu) a Kanaďané. Tři lidé bydlí v domku pod námi, naši němečtí kamarádi v malém karavanu nad námi a ostatní bydlí v domě na nedalekém pozemku třešňové farmy. Jsme rádi, že celý náš jablečný tým drží pohromadě a že se pravidelně scházíme, naposledy třeba u společné nedělní večeře, kdy každý z nás připravil něco pro svoji zemi typického.

Jablečná sezona končí na konci října, a my se proto budeme bohužel muset se všemi novými kamarády rozloučit a najít si novou práci. Většina z nich vyráží do lyžařských středisek, my se pokusíme najít si práci ve městě a na lyže si zajet třeba o víkendech.

Těšíme se na další cestování

Prvních téměř pět měsíců z našeho ročního pracovního pobytu v Kanadě jsme tedy strávili v údolí Okanagan v Britské Kolumbii a přestože nám místní říkají, že je to nejkrásnější kanadská provincie, těšíme se, až se podíváme i na jiná místa v Kanadě. Dost z našich českých kamarádů vyrazilo po třešních cestovat, ještě předtím, než si našli další práci a byli z kanadských krás opravdu nadšení. Nás čeká podzimní výlet do Whistleru a na Vancouver Island, tak už se taky těšíme. Jinak přestože pracovní víza jsou pouze na rok, můžete samozřejmě cestovat a poznávat Kanadu jak během tohoto roku, tak i po vypršení víz. Už ale pouze jako turisté a to maximálně po dobu tří měsíců.

Náš dosavadní dojem z Kanady i z místních je určitě pozitivní. Lidé, které jsme poznali, jsou milí, vzdělaní a přátelští, s kořeny po celém světě. Překvapilo nás, že jich tolik pracuje na farmách a dělá sezonní práce. Trošku jsme čekali, že tu bude více cizinců, ale pro mladé Kanaďany je to způsob života. Vydělají si peníze fyzicky náročnou prací, jako je například sázení stromků nebo trhání třešní a potom z ušetřených peněz cestují nebo třeba žijí několik měsíců v Jižní Americe nebo Asii.

Pokud vás tedy láká cesta ať už do Kanady, nebo kamkoliv jinam, určitě neváhejte a jeďte. Cestování nejenže rozšiřuje obzory, ale člověk si především uvědomí, že přes všechna dobrodružství a poznávaní nových míst a lidí je doma taky dobře. Že Češi, ač se o nás často říká, že jsme pesimisté, jsou upřímní a že například naše tradice, humor a nátura jsou ve světě jedinečné.