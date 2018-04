Pozvánka na pět zábavných akcí: tanky, traktory, cirkus, hudba a lyže

Jinde už je letní sezona v plném proudu, Vojenské technické muzeum Lešany ji ovšem teprve zahajuje. Dnem D je sobota 28. května a místem děje areál bývalých dělostřeleckých kasáren mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou.

Konec května ve vojenském muzeu

Současné i historické tanky, kanony, motocykly, obrněná nákladní i osobní vojenská vozidla a raketová technika – to všechno bude v sobotu 28. května k vidění na zahájení sezony ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Program začíná v 10.30, brány muzea se pro vás ale otevřou již v 9.30 a jako každoročně je i letos vstup na akci zdarma. Tradicí je i jízda historickým vlakem Ferdinand, který kolem deváté hodiny vyjíždí z nádraží Praha-Braník. Za necelou hodinu a půl vás doveze do Krhanic, odkud je to do muzea přibližně deset až patnáct minut chůze.

Začátek června na traktoru...

Půvaby starobylých traktorů vyniknou mnohem víc, když se s nimi seznámíte při atraktivních přehlídkách, spojených s projížďkami, jízdami zručnosti, soutěžemi a dalšími kratochvílemi pro děti i dospělé.

K nim patří i akce Pradědečkův traktor, která se koná o víkendu 4. a 5. června v areálu Národního zemědělského muzea v Čáslavi. Představí se zejména stroje značky Škoda, která právě letos slaví devadesát let od zahájení výroby traktorů. Uvidíte i jeden z posledních přírůstků, traktor Škoda ŠT – 180, který debutoval na brněnském veletrhu v roce 1969. Od 8 do 17 hodin je pro malé i velké připraven bohatý program; vstupenka stojí 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti.

...anebo v cirkusu – či CirkUffu?

Řada vystoupení trutnovského festivalu Cirk-UFF se odehraje před společenským centrem UFFO.

Jedete začátkem června do Podkrkonoší?

Pak se od pátku 3. do neděle 5. června zastavte v Trutnově, kde se opět po roce koná mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF. Program je každý den našlapaný od rána až do večera a na většinu vystoupení ani nemusíte shánět vstupenky, cirkusová vystoupení plná kejklířů, žonglérů a akrobatů totiž zaplaví trutnovské ulice, náměstí i prostor před společenským centrem UFFO.

Výlet do Třebíče na Zámostí

Při festivalu Zámostí bude přístupná většina třebíčských památek včetně baziliky sv. Prokopa.

Zámostí není jen židovská čtvrť a památka UNESCO v Třebíči, ale také název dnes již kultovního festivalu, jehož dvacátý ročník se uskuteční v pátek a v sobotu 3. a 4. června. Kromě bohatého hudebního programu na louce u řeky Jihlavy se chystají i zajímavé doprovodné akce. V pátek i v sobotu od 20 hodin si užijete Zámostí v modrém aneb světelné instalace po celém židovském městě, v jeho tajemných zákoutích a kouzelných uličkách. Večerní atmosféru prozáří rozmanité světelné instalace, barevné lucerny a svíčky, hudba linoucí se z různých koutů a pouliční muzikanti. Kromě toho můžete navštívit i třebíčské památky, od židovského hřbitova (v pátek od 9 do 18 hodin) přes baziliku sv. Prokopa (v pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 12.30 do 18 hodin) a Zadní synagogu až po Dům Seligmanna Bauera (obě místa po oba dny od 9 do 17 hodin).

Léto začíná na Mělníku

Lyžařské závody v Mělníce si můžete užít i jako diváci.

Alespoň to tvrdí pořadatelé recesního závodu Mělnická jizerská padesátka, jehož 23. ročník odstartuje v sobotu 18. června v 17 hodin z Náměstí Míru v Mělníce. Zábava na náměstí vypukne v odpoledních hodinách, prezentace se uzavírá pouhou čtvrthodinu před závodem, takže zúčastnit se může opravdu každý. Závodníci se musí dostavit v zimní výzbroji a výstroji, případně žertovném převleku. Po několika rozbězích se jedou finálové okruhy; v každém z nich vás čeká krkolomná jízda na běžkách po dlažbě mělnického náměstí, překonání laviny a jedno pivo. Po vyhlášení výsledků v kategoriích mužů, žen, masek, družstev a pádů nebude chybět tradiční koncert králů punku, skupiny Visací zámek, a ohňová show. A pokud prý máte z letního lyžování strach, jste samozřejmě vítáni jako diváci, protože ti si prý stejně vždy užijí víc legrace než otrlí závodníci.