Pozvánka do zimní Sýrie

V Sýrii existuje hustá síť hotelů, které se nachází blízko hlavních turistických atrakcí a památek. Ceny jsou ve srovnání s našimi velmi příjemné. Součástí ubytování bývá volně použitelná společná sprcha a kuchyňka. Peníze

Nejžádanější valutou v Sýrii jsou americké dolary a Eura, které se směňují v oficiálních směnárnách za syrské libry. Na černém trhu, který je ovšem přísně zakázán, je možno získat kurz mnohem výhodnější. Směnu, která není legální, lze provést jen mezi čtyřma očima, protože veksláci mají velký strach z všudypřítomných tajných. Izrael

Naprosto vyloučeno je v Sýrii projevovat jakékoli sympatie k Izraeli, který je se Sýrií de facto stále ve válečném stavu, neboť nadále okupuje Golanské výšiny. Spojit například návštěvu těchto dvou zemí, která se při pohledu do mapy lákavě nabízí, lze jenom tak, že jako první navštívíte Sýrii a teprve potom přes Jordánsko Izrael. Opačně je to nemožné - od hranice by vás syrská policie v nejlepším případě vykázala. Hygiena

Vážným problémem spojeným s pobytem v Sýrii je hygiena, která v žádném případě nesplňuje evropská standard. Při pobytu v hotelích a návštěvách toalet je nutno s tímto faktem počítat. Ostražitost je v třeba věnovat také konzumaci potravin. Hlavní zásada je pít pouze hygienicky balené anebo převařované nápoje, jíst loupané ovoce a jenom čerstvé, tepelně zpracované potraviny. Očkování

Doporučuje se preventivní očkování proti hepatitidě A (infekční žloutence) a břišnímu tyfu. I tak je ovšem případný intenzivní průjem zcela běžnou a normální záležitostí spjatou s degustací zdejších exotických pokrmů.