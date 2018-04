Pozorovatelna StB, unikátní výstavy a hrady. Tipy na svátek z celé země

Kde strávit svátek 17. listopadu? Třeba tam, kde všechno začalo. V Praze na Národní třídě, kam chodí každý rok od dopoledních hodin politici klást věnce a rozsvěcet svíčky.

Večer se můžete přesunout do klubu Rock Café, jenž sídlí na Národní třídě, na akci Den svobody. Ta začíná v 19 hodin a zahraje tu polská legendární punková kapela Armia a český Diktát.

Koncerty doplní promítání dvou dokumentů v Rock Café a v podestě Nové scény Národního divadla: dokument Jana Foukala The making of, natočený při loňských oslavách 17. listopadu v Praze, a česká premiéra polského dokumentu Beats of Freedom o tom, jak rocková hudba bojovala s totalitním režimem v Polsku.

Vydat se můžete také do pražského Muzea komunismu, ležícího v centru Prahy na Příkopě. To je rozděleno na tři části. První popisuje počátky komunismu z období před první světovou válkou. Ve druhé části nazvané Realita lze zhlédnout množství dobových předmětů. Třetí poukazuje na hrůzy a zločiny.

Na Malostranském náměstí navštivte i Kajku - bývalou pozorovatelnu StB ve zvonici chrámu svatého Mikuláše. Z více než 70 stanic StB, které byly po Praze rozmístěny, je pozorovatelna na sv. Mikuláši prvním objektem tohoto typu, který je již od dubna otevřený pro veřejnost. Návštěvníci si tady mohou prohlédnout také expozici špionážní techniky, různé dobové materiály, denní tisk... Více na www.prazskeveze.cz.

I v dalších městech bude 17. listopad věnován vzpomínkám. Například v Regionálním muzeu v Litomyšli připravují výstavu o průběhu politických a společenských změn ve městě - více na www.rml.cz.

S dětmi lze vyrazit do Moravské Třebové na výstavu legendární české kovové stavebnice Merkur. Na trh byla uvedena před 85 lety a nejeden rodič si v moravskotřebovském zámku zavzpomíná, co vše z ní lze sestavit. Expozice potrvá do 3. prosince. Více na www.zamekmoravskatrebova.cz.

Skřítci, čerti, hlavolamy aneb Kam ještě s dětmi

Vaše potomky bude také bavit návštěva Starých hradů u Nymburka. Tohle je ráj loutek - čarodějnic, princezen, čertic i skřítků. Expozicí provádí živá čarodějnice, hradní čaroděj nebo princezna. Více na www.starehrady.cz.

S většími dětmi lze vyrazit do hvězdárny. Například ta pardubická nabízí 17. listopadu od 18 do 20 hodin pozorování noční oblohy, kde nyní výrazně poutá planeta Jupiter (www.astropardubice.cz). Pardubicko láká i na Perníkovou chaloupku pod hradem Kunětická hora, která ve středu otevře tajemná a strašidelná zákoutí. Návštěvníky čeká jedinečný podušičkový rej nadpřirozených bytostí a strašidel.

V Brně navštivte až do 9. ledna Baron Trenck Gallery v Kapucínském klášteře výstavu večerníčků pohádek z Ateliérů Bonton Zlín (www.barontrenckgallery.cz).

Ve středu 17. listopadu končí v Regionálním muzeu v Litomyšli interaktivní výstava hlavolamů. Hlavolamy, hry a rébusy s různou obtížností potěší zkušené luštitele i začátečníky.

Svátek na hradech a zámcích

Brány zůstávají otevřené i na mnoha českých a moravských hradech a zámcích. Bude tomu tak 17. listopadu. Zavítat můžete na Křivoklát, Dobříš, Sychrov i brněnský Špilberk se slavným žalářem, zatím nezavírají ani na hradě Loket či ve Svojanově u Poličky. Zimní prohlídkovou trasu otevřeli 1. listopadu na zámku Hluboká.

Na zámku Hluboká budou probíhat prohlídky celou zimu.

Tip MF DNES: unikátní předrevoluční retroprohlídka na zámku Loučeň

Marxistické knihy v zámecké knihovně či portréty komunistických pohlavárů nad barokním schodištěm už dávno ze zámku Loučeň nedaleko Mladé Boleslavi zmizely. Na výročí 17. listopadu je tady ale můžete znovu vidět. Kdo na Loučeň, bývalé školicí středisko pro zaměstnance dopravy, zavítá, stane se totiž účastníkem předlistopadového školení. I s tehdejším personálem, který bude narušovat prohlídky, aby vyřešil vzniklý provozní problém, a poslem z Prahy přinášejícím novinky o revolučním dění.

Loučeň se pro veřejnost otevřela před třemi lety a je to další ze středočeských zámků, který má soukromého majitele. Kateřina Šrámková a Robert Pergl Loučeň v roce 2000 koupili a s podporou fondů Evropské unie se pustili do náročné rekonstrukce. Zámek kupovali s asfaltovými povrchy kolem budov, sídlištními lampami, válečky na zdech a starými jekory na podlahách. Rekonstrukce si vyžádala 170 milionů korun. Majitelé se snažili zámek vrátit do původního stavu. Podařilo se jim dokonce získat asi polovinu původního inventáře - něco objevili na zámcích Kačina, Veltrusy, Jemniště, na dalších místech pak hledali kousky podobné těm původním. Pomohly jim k tomu fotografie pokojů předválečných majitelů Thurn-Taxisů.

Na Loučeň jezdí rok od roku více turistů. Lákají je sem i zajímavé výstavy a vyhlášené venkovní labyrintárium. V šestnáctihektarovém loučeňském parku najdete celkem deset labyrintů, mezi nimi i tisové, palisádové, buxusové či pískovcové nebo světelné bludiště. Atrakcí pro děti je i visutá lávka a lanové centrum.

Zámek Loučeň. Travnaté bludiště vtáhne malé děti i nejednoho dospělého.

Až do 28.11. si mohou zájemci prohlédnout výstavu kostýmů z pohádkového seriálu o princezně Arabele. Děti si mohou vyzkoušet i královskou korunu a prozkoumat princeznovské šaty Arabely. Kostýmy Červené Karkulky či jednoho ze sedmi trpaslíků však jasně vítězí.

Výjimečné výstavy

Kam se ještě vypravit 17. listopadu za kulturou? Třeba do Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích, kde se koná expozice Svět zítřka v socialistickém Československu, jež představuje období od roku 1948 do 1978. Jde o vize budoucnosti v umění a populární kultuře poválečného Československa a je otevřená do 29. listopadu (www.doxprague.org).

S dobou komunismu souvisí také výstava v pražském památníku Na Vítkově - "Zlatá? šedesátá". Sifonové lahve, textil z umělých vláken, bílé porcelánové figurky, někdejší moderní spotřebiče a další artefakty vám pomohou hledat odpověď, zda byla 60. léta opravdu zlatá (www.nm.cz).

V Brně se můžete vydat do letohrádku Mitrovských, kde se koná expozice k 80. výročí úmrtí slavné operní pěvkyně Emy Destinnové mapující její život a úspěchy (letohradekbrno.cz). Otevřeno od 10 do 16 hodin.

Pokud máte rádi fotky z cest po světě, zamiřte v Brně na výstavu cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby do Křížové chodby Nové radnice. Tento dobrodruh navštívil 130 zemí světa a fotografuje přírodu, lidské tváře i živočichy. Otevřeno denně 10-18 hodin, vstup zdarma.

Městské muzeum Žamberk zve na prodejní výstavu Mozaika podzimních barev, kde se představuje tvorba Zuzany Žváčkové (obrazy, oděvní tvorba), Anny Srovnalové (sklo, skleněné šperky) a Šárky Červinkové (šperk, malba na textil). Výstava končí 21. listopadu.

V Plzni v Techmanii Science Center je možné až do 31. prosince zhlédnout plastiku Entropa od Davida Černého. Dílo, které šokovalo Brusel, se skládá z 27 součástí a originálním způsobem prezentuje všechny členské země EU (www.techmania.cz).

Unikátní výstavu zbraní ukazují do 28. listopadu v chebském muzeu. Mají tu například zbraně z bývalých držav osmanské říše na Balkáně, dýky severoafrických berberských kmenů, perské šamširy či skvostnou zbroj perského válečníka (www.muzeumcheb.cz).

Nejenom děti zaujme expozice Hajej, dadej, broučku malej v Jindřichově Hradci v minoritském klášteře, kde lze zhlédnout historické kočárky. Výstava končí 30. prosince (www.mjh.cz).

V Ostravě v galerii Slezskoostravského hradu navštivte interaktivní výstavu legendárních indiánských kmenů Mohykánů, Moheganů a Pequotů. Potrvá do 20. listopadu.