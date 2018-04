Pozor na medvědy!

Lesníci a ochránci životního prostředí varují lidi, aby se drželi od zvířat dál, protože budou pravděpodobně po příliš krátkém spánku "zmatení". Medvědi působí starosti například v okolí hotelu ve slovenském městě Brezno. "Pozdě v noci se potulují kolem hotelu, perou se mezi sebou a hledají potravu," konstatovala jedna z hotelových zaměstnankyň.



Jsou také zprávy o tom, že v bulharském horském středisku Narečenski zadávil medvěd hnědý padesát ovcí. Podle polského lesníka Tadeusze Zajace "nezvykle mírná zima" znamená, že mnozí medvědi usnuli zimním spánkem na pouhý měsíc. "Už jsme v lesích rozházeli asi 50 tun potravy, aby měli dostatek potravy a neohrožovali lidi," řekl.



MEDVĚD HNĚDÝ

Jako všechny medvědovité šelmy nemá vyvinutou obličejovou mimiku, výraz jeho obličeje je tedy prakticky pořád stejný a nelze z něj poznat jeho náladu (strach, hrozba a pod.) jako u jiných šelem. Dožívají se 25 až 30 let, v zajetí i 50 let.

Medvěd hnědý denně spotřebuje 10 až 25 kg potravy. Je to všežřavec, takže maso tvoří 25 % potravy, zbytek je rostlinného původu - borůvky, jahody, maliny, jeřabiny, žaludy, bukvice, traviny.



V zimě dodržuje období klidu, nejedná se ale o skutečný zimní spánek - jeho tělesná teplota klesá jen velmi nepatrně. Nejraději má listnaté a jehličnaté lesy a planiny. Stavy medvědů byly v západní a ve střední Evropě už před několika sty roky díky pronásledování člověkem silně sníženy, v řadě oblastí byl zcela vyhuben. V Čechách byl poslední medvěd zastřelen na Šumavě v roce 1856. Občas k nám zaběhne na Moravu některý jedinec ze Slovenska.