Pozor na falešné průvodce

Jedete do oblíbených zemí Severní Afriky? Do Maroka, Tuniska či Egypta? Kromě jiného si dávejte dobrý pozor, kdo vás bude provázet, protože tyto země se přímo hemží falešnými průvodci. Budou vám nabízet dobré služby za dobrou cenu. V žádném případě jim však nevěřte, většinou jsou to špatné služby za značně předražené ceny. Navíc když jejich požadavky pak nerespektujete, můžete se s nimi dokonce dostat do vážného konfliktu. Jak se tedy při podobných cestách zachovat? Přečtěte si naše rady na cesty.