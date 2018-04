Pozor na falešné policisty, kteří řádí v Bolívii

Lidé cestující do Bolívie by si měli dát pozor na podvodníky vydávající se za policisty, varuje české ministerstvo zahraničí. Obvykle vystupují jako příslušníci protidrogové policie a turistům zabavují doklady a věci. Nepraví policisté jezdí v neoznačených terénních automobilech a zaměřují se hlavně na osamocené cestující. Ministerstvo lidem doporučuje, aby byli opatrní, vyhýbali se osamoceným místům, a to i během dne, aby používali kreditní karty a nenosili s sebou větší množství peněz a doklady.