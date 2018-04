POZOR NA CHOLERU

Cestující do Jihoafrické republiky by měli věnovat zvýšenou pozornost nebezpečí nákazy cholerou. To platí především pro oblasti na pobřeží provincie Kwa Zulu-Natal a hojně navštěvovanou přírodní rezervaci Umfolozi. Místní úřady sdělují, že dosud zaregistrovaly na 2200 onemocnění a 22 smrtelných případů. Cholera je spojená se silnými průjmy, které vedou až k vysušení těla - je přenášena bakteriemi, a to nejčastěji v pitné vodě nebo potravinách. Pokud se člověku nedostane vhodné péče, je úmrtnost padesát procent. Před cestou je nejlépe nechat se očkovat a věnovat větší pozornost nápojům a jídlu.