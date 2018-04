Poznejte tajemství Orientu. Navštivte Čínu, Nepál či Indii

Japonsko

Zemi vycházejícího slunce, zvanou též Nihon či Nippon, tvoří čtyři hlavní ostrovy (Honšú, Kjúšú, Hokkaidó a Šikoku) a mnohé další menší ostrovy.

V Japonsku uvidíte davy lidí, mrakodrapy, supermoderní techniku, ale i klidné prostředí japonských zahrad a chrámů nebo národních parků Nikkó či Hakone s výhledem na posvátnou horu Fudži. Svůj pobyt v Japonsku si můžete zpestřit i na některé z četných pláží ostrova Okinawa.

Při návštěvě Tokia budete překvapeni kontrasty této metropole, kde se střetává historie se zběsilým tempem moderní doby. Atmosféra starých dob císařů, šógunů či samurajů na vás dýchne v bývalém hlavním městě Kjóto. Jedním z míst, která byste neměli minout, je Hirošima či Nagasaki.

Čína

K největším čínským lákadlům patří národní parky, vodopády, sídlo čínských císařů Zakázané město a samozřejmě Velká čínská zeď. Tato stavba dosahuje takových rozměrů, že je vidět z vesmíru.

Název Zakázané město vypovídá o skutečnosti, že téměř půl tisíciletí byla tato část města opravdu zakázaná pro většinu smrtelníků. Město bylo domovem 24 císařů dvou dynastií.

V nejlidnatější zemi světa najdete buddhistické chrámy, pagody, mešity, poutní hory i zasněžené horské velikány. Čínská krajina je různorodá a žije tu mnoho etnických skupin, co se týče náboženství, je zde mnoho přívrženců buddhismu, křesťanství i velký počet stoupenců konfucianismu a taoismu.

Samostatnou kapitolou je slavná čínská kuchyně, která je považována za jednu z nejrafinovanějších na světě. V Číně také ochutnejte proslulý čínský čaj.

Říše středu se dělí na severní a jižní Čínu. Severní část je soustředěna kolem Žluté řeky a její metropolí je hlavní město Číny Peking.

Jižní Čína je krajinou rýžových polí, terasovitých svahů a rolníků v širokých slaměných kloboucích. Centrem jižní Číny je přístavní město Šanghaj, které bývalo největším sídlem světa a v 19. století bylo nazýváno Čínskou Paříží či Královnou Orientu.

Indie

Indie se táhne od vysokých horských štítů na severu až po tropické nížiny na jihu. Naleznete zde fascinující chrámy, paláce, opuštěná města, čajové plantáže i krásné písečné pláže na jihu země. Perlou severu jsou vysoké štíty Himálaje s údolími plnými květin. Pod nimi protéká posvátná Ganga.

Nezapomenutelnou se stane návštěva historického Rádžasthánu s jeho paláci mahárádžů, s opevněnými městy Jaisalmer, Jodhpur a Bikaner. Hlavní turistickou atrakcí je "zlatý trojúhelník" Agra, Tádž Mahal, jeden z divů světa, pouštní imperiální město Fatehpur Sikri a Jaipur, "růžové" hlavní město Rádžasthánu.

Nejromantičtějším městem je Udaipur, nazývaný též Benátky Východu. Dalším místem, které byste neměli při návštěvě Indie vynechat, je Varánásí, svaté město na řece Ganga. Idylické místo s palmovými háji, starými chrámy v Chennaai či Bangalore a mnoha nádhernými plážemi, z nichž jmenujme alespoň Gou či Kovalam.

Indie je domovem nejstarších civilizací a místem, kde vznikla čtyři náboženství - hinduismus, buddhismus, džinismus a sikhismus. Indie je kolébkou jógy a proslulých ayurvédických léčebných procedur. Specifickou kapitolou je proslulá indická kuchyně se svým kořením, kterou rozhodně musíte ochutnat.



Nepál

Království v nejvyšší části Himálaje a s nejvyššími vrcholky světa se nachází na jihovýchodních svazích nejvyššího pohoří světa. Severní hranicí Nepálu je nejvyšší himálajský hřbet nazývaný "střecha světa", kde se zvedá i nejvyšší hora světa Mount Everest. Blízkost velehor je v Nepálu patrná na každém kroku - vždyť právě tady leží osm ze čtrnácti světových osmitisícovek.

Po velehorách patří mezi nejznámější přírodní atrakce subtropický královský park Čitvan - někdejší lovecký revír britské a nepálské šlechty. Dnes tu místo lovu turisté jezdí na slonech a podnikají výpravy do neprostupné džungle. Cestování do Nepálu by nebylo úplné, kdybychom vynechali nejznámější města této úžasné asijské země.

Hlavním městem Nepálu je Káthmándú, typické svými rikšami a pestrým trhem. Nezapomeňte si prohlédnout město Patan, které leží nedaleko Káthmándú, na druhém břehu řeky Bagamti. Město Patan je mnohem klidnější a méně turistické než nepálská metropole. Prohlédnout si tu můžete tisíce let staré buddhistické stupy, klášter, královský palác, hinduistický chrám i jedinečnou zoologickou zahradu.

Podívejte se také do Bhadgaónu, který je vzdálen asi čtvrt hodiny jízdy od centra Káthmándú. Je ze všech královských měst nejmenší a nejmalebnější, protože si zachoval svou původní atmosféru nedotčenou novodobými civilizačními vlivy. K nejvýznamnějším památkám patří pětipatrová dřevěná pagoda Njatapóla, která je největší v Nepálu.