Poznejte Olomouc jako město světel, barev a barokních slavností

Série kulturních akcí CZECH THE LIGHT se po zastávkách v Kutné Hoře a v Brně vydá do Olomouce. Čtyři červnové večery budou v historickém jádru města k vidění unikátní světelné instalace českých i zahraničních umělců.



Olomouc: světla, umění a fotografická dílna

Hlavní program olomouckého CZECH THE LIGHT se odehraje od 11. do 14. června. Na různých místech historického jádra Olomouce se představí pět světelných instalací: Mrak z tisíců obyčejných domácích žárovek, Dům stínů se stínovým divadlem, žhnoucí Slunce, zavěšenou světelnou plastiku Uranium Figure a originální světelnou projekci Metropolia.

Originální světelná projekce Metropolia se vznáší nad hlavami lidí Světelná instalace Mrak využívá tisíce obyčejných domácích žárovek a lampičkové šňůry

Součástí projektu je také workshop zaměřený na malování světlem. Dozvíte se, jak dosáhnout neuvěřitelných fotografických efektů při fotografování speciálních světelných objektů s delší expozicí. Workshop se koná 14. června a vítán je každý, kdo se o tuto techniku zajímá.



Svátky města a poděkování svaté Pavlíně

V pátek 13. června a v sobotu 14. června se světelné zázraky CZECH THE LIGHT prolnou s každoročními Svátky města Olomouce. Na Horním a Dolním náměstí se koná Hanácké hodování se specialitami hanácké kuchyně, Flerjarmark, řemeslný jarmark s dílnami, farmářské trhy, divadelní představení a koncerty, spousta akcí se odehrává také ve Smetanových sadech. Závěr pátečního programu se ovšem ponese ve vážnějším tónu.

Vyvrcholením slavností totiž bývá průvod v historických kostýmech ke cti svaté Pavlíny, patronky města. Její ostatky byly objeveny roku 1622 v Římě. Tehdejší papež Řehoř XV. jimi uctil Mutia Vitelleschiho, generála Tovaryšstva Ježíšova, a ten je vzápětí daroval olomoucké jezuitské koleji; sem ostatky doputovaly v roce 1623.

Již v říjnu téhož roku prý světice prokázala zázračnou moc, když zažehnala morovou nákazu. 23. října 1623 tak byla svatá Pavlína slavnostně prohlášena patronkou města a spolupatronkou olomoucké katedrály sv. Václava.

Nebylo to naposled, kdy svatá Pavlína svému městu pomohla. Největší průvod s jejími ostatky se konal roku 1715 za zuřícího moru, který ještě dnes připomínají dva morové sloupy - sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a morový sloup Panny Marie na Dolním náměstí. Dnes jsou ostatky sv. Pavlíny uloženy v chrámu sv. Mořice.

Letní akce lákají do Olomouce

Zatímco projekt CZECH THE LIGHT dále zamíří do Českého Krumlova a Prahy, kde v říjnu vyvrcholí druhým ročníkem festivalu světla Signal, Olomouc se převlékne do sportovního dresu. V sobotu 21. června v 19 hodin odstartuje z Horního náměstí Mattoni 1/2Maraton a zároveň závod 2Run pro dva závodníky, kteří se o závodní trať rozdělí; první poběží rovných 10 km, druhý dotáhne zbývajících 11 km.

Koncem června se v programu olomouckých letních akcí objeví další lákadlo: od 27. června do 20. července se totiž konají Olomoucké barokní slavnosti, druhý ročník festivalu barokní opery s řadou doprovodných akcí. A věřte, že opulentní představení ve formě barokních palácových slavností bývají pastvou pro všechny smysly!