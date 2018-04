Poznejte nejlepší fotografie roku 2014 na výstavě Czech Press Photo

Na začátku byla iniciativa dvou fotografů - Daniely Mrázkové a Vladimira Remeše, po dvaceti letech je z ní největší domácí soutěž svého druhu. Czech Press Photo , obdoba proslulého World Press Photo, každým rokem vyhlašuje nejlepší novinářské fotografie od českých a slovenských autorů.

Výstava Czech Press Photo se bude konat v prostorách Staroměstské radnice od 21. listopadu do konce ledna 2015

Letos mezinárodní porota posuzovala 3360 snímků, z nichž začátkem října vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Nenechte si ujít jejich výstavu, která začíná 21. listopadu v pražské Staroměstské radnici.

Czech Press Photo ovládla Ukrajina

Pokud se na výstavu nejlepších fotografií vypravíte, vězte, že v české metropoli dlouho nezůstanete. Letošní vítězné fotografie vás totiž přenesou do nejdůležitějších událostí roku, takže se ocitnete ve volebních místnostech, na sočských sportovištích či na kyjevském náměstí.

Absolutním vítězem letošní soutěže Czech Press Photo se stal snímek Začátek od Filipa Singera Napjatá situace na Ukrajině se stala námětem pro mnohé fotografy, na Majdane nechyběl ani Petr Shelomovskyi

Osudy lidí na Ukrajině budou návštěvníky doprovázet na každém kroku. Fotografické svědectví o protestech na Majdanu podal Karel Cudlín, Juraj Mravec, Peter Shelmovský i autor snímku roku Filip Singer. Jeho fotografie s názvem Začátek, znázorňující bolest neznámého muže v obklopení andělů, má podle poroty přiblížit utrpení lidí ve válečných konfliktech. Úplně jiný pohled na Kyjev a jeho obyvatele nabídnou série fotografií s názvem Kuřácká přestávka či Posilovna z odpadu.



Krásu sportu zachytil Roman Vondrouš během Zimní olympiády v Soči

Kromě ukrajinského světa vás zavede výstava Czech Press Photo také do zákulisí domácí politiky, a to přes snímky z volebních kampaní a nocí. Osobitou atmosféru vyzařují vítězné portréty či reportáže, otevírající často přehlížené problémy naší společnosti. Krásu sportovních událostí vám přiblíží černobílé fotografie ze Zimní olympiády v Soči a Pardubických dostihů.



Výstava potrvá do 31. ledna a otevřena je denně od 10 do 18 hodin.

Doprovodný program

Kromě fotografií vám Czech Press Photo umožní dostat se také pod pokličku práce fotografa. Mezi návštěvníky totiž zavítají samotní autoři vítězných snímků a prvním z nich bude 25. listopadu Jan Zátorský.

Zapojit se ovšem budete moci například i do workshopů Jana Šibíka "Fotografujeme mobilem" nebo do různých debat. Začátkem nového roku nevynechejte seminář Ikony světového fotoportrétu, který povede Andrej Reisner, zakladatel agentury Bilderberg. Začátek doprovodného programu je vždy v 18 hodin.

Praha plná fotografie

Pokud vás výstava Czech Press Photo správně naladí a budete mít chuť na další fotografie, vydejte se do galerie DOX. Od konce října až do března 2015 se budete moci seznámit s monumentálním projektem This Place. Jedná se o unikátní práci 12 světových fotografů, již představí svůj pohled na stát Izrael - jeho historii, geografii, obyvatele či každodenní život.

Galerie DOX nabízí svým návštěvníkům výstavu This Place o životě v státě Izrael

Zajímáte-li se spíš o českou fotografii, zavítejte od 19. listopadu do Galerie hlavního města Prahy. Otevírat se bude nová výstava Dvojexpozice, která zachycuje průřez fotografickou tvorbou 20. století. Těšit se můžete na díla Jana Ságla, Karla Cudlína, Vladimíra Birguse, Dagmar Hochové či Jindřicha Štreita. Cena vstupenky je 120 korun, děti zaplatí jenom 60 korun.