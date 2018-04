Poznejte jedinečný umělecký styl barokních vojenských pevností

Není baroko jako baroko; znáte hrady a zámky, oslnivé paláce a nádherné zahrady, ale do mozaiky barokních památek patří i pevnosti. Vydejte se s portálem Kudy z nudy na výlety do pevnostních měst Terezína a Josefova, do Olomouce, do Chebu, na pražský Vyšehrad a na brněnský Špilberk.