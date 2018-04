Povodňová vlna se valila Itálií

"Velvyslanectví České republiky nemá žádné informace o českých státních příslušnících, kteří by byli postiženi současnou kritickou situací v severozápadní Itálii," prohlásili pracovníci zastupitelského úřadu. "Obrátili se na nás pouze s dotazy týkajícími se sjízdnosti silnic a dálnic," uvedla konzulka Bradáčová. Kdo má tedy namířeno do Benátek, Terstu, Bologne, Florencie, Říma či jižní Itálie, nemá žádné problémy. Nejistější je situace pro ty, kteří jedou do Milána, zvláště přes Švýcarsko. Zde by se situace mohla zhoršit, a proto při přechodu přes hranici je lépe požádat o informace. Cestující do Francie si musí zvolit přímořskou dálnici z Janova do Nice, která funguje normálně. Je lépe se vyhnout Milánu a najet na tuto dálnici přes Parmu.