Povinné kondomy jsou už ve všech pekingských hotelech

Čína ale zavedla i další opatření. Od května tak začal v Pekingu platit zákaz kouření, který potrvá až do konce olympijských her.

Obyvatelé metropole nesmějí kouřit na veřejnosti, v dopravních prostředcích, ve sportovních areálech a v kancelářích. Čínská metropole tak splnila slib, že sportovní hry budou bez tabáku.

Úřady sestavily speciální tým, který bude na dodržování nařízení dohlížet. Dalších 100 000 lidí má sloužit jako protitabákové hlídky.

Celý Peking má být rovněž očištěn od nedopalků, kterých je v ulicích města obrovské množství. Číňané patří k největším uživatelům tabákových výrobků planety. Každá třetí vykouřená cigareta na světě připadá právě na Čínu, kde kouří čtvrtina z 1,3 miliardy obyvatel.

Olympiáda v Pekingu potrvá od 8. do 24.srpna 2008.

Jak uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, v současné době jsou již všechny lety do Pekingu v termínu olympiády prakticky obazeny, a to i z našich sousedních zemí. Na termín olympiády již není možné prakticky sehnat v Pekingu ani ubytování.