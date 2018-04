Z dříve špinavých Krušných hor je magnet pro turisty, ukázal průzkum

Člen regionálního centra Svazu ochránců přírody Jan Svoboda z Chodova pozoruje rozdíly už pěkných pár let. "Když srovnám současný stav hor oproti tomu, jak vypadaly před deseti nebo dvaceti lety, rozdíl je markantní. Je vidět, že podniky udělaly pro zdejší životní prostředí opravdu hodně," pochválil zástupce továren.

Ochranář však upozorňuje, že paradoxně větším problémem Krušných hor jsou sami lidé, respektive turisté, kteří po sobě neuklízejí. "Je zajímavé, že když lidem řeknete, že by to měli dělat, souhlasí, ale nedělají to. S dětmi po nich neustále uklízíme nepořádek. Přimlouval bych se proto za přísnější kontroly," řekl Jan Svoboda.

Problém, který podle něj stále ještě trvá, jsou igelitové pytle pohozené u silnic. "Setkali jsme se s tím zejména na Kraslicku. V pytlích jsou německé výrobky, ovšem nemůžeme z toho vinit Němce. Je také dost dobře možné, že jde o nešvar Čechů, kteří nakupují v německých obchodech," konstatoval.

Krušné hory jsou domovem unikátních živočichů

Turistů je však každopádně v Krušných horách stále víc, což potvrzují i lidé z informačního centra na Božím Daru, který je oblíbeným místem výletníků. "Bydlím tady odmalička a musím říct, že turistů je za posledních pět let mnohem víc než před lety," zhodnotil Marek Smitka z božídarského infocentra.

A nejsou to prý pouze zahraniční turisté, ale výrazně přibývá i Čechů. "Může to být třeba proto, že tu mají víc vyžití. Přibývají cyklostezky i cyklotrasy a v těchto dnech je Boží Dar láká i proto, že tady není takové vedro," zhodnotil.

Ať už průzkumy ohledně čistoty nebo turistického ruchu v Krušných horách mluví, o čem chtějí, přírodovědci znají jejich hodnotu už dávno. Jedním z nich je i Přemysl Tájek z CHKO Slavkovský les. "Krušné hory jsou z velké části pokryty evropsky i světově významnými lokalitami, například rašeliništi," upozornil přírodovědec.

Jedním z jejich živočišných unikátů je tetřívek obecný, jehož bohatá komunita je velkou vzácností Krušných hor. Další zajímavostí jsou také netopýři, kteří nachází kvalitní zázemí ve zdejších starých důlních dílech, jako je třeba důl Jeroným na Sokolovsku.