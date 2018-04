Používání počítačů v Číně ohrožuje tradiční písmo

13:53 , aktualizováno 13:53

Když Li Jü vezme do ruky pero, zjistí, že si stále častěji nemůže vzpomenout, jak napsat čínské znaky, které se naučil jako dítě. "Jsou některé znaky, které neumím napsat perem, ale když se posadím k počítači, tak je napsat mohu," říká Li, 23letý učitel počítačové techniky. Píše o tom The New York Times. Li začal používat počítač s čínskými znaky před více než šesti lety a od té doby se mu ruční psaní znaků vytrácí z paměti. Podle svých slov nyní píše asi 95 procent všech textů na počítači. "Bez pera se mohu obejít celý měsíc," tvrdí Li.