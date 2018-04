Poutníkem na cestě svatého Jakuba

Stojíme na vrchu Monte do Gozo, odkud už jsou vidět věže santiagské katedrály. Když jsme před třemi týdny v Roncesvalles své putování začali, jen těžko jsme si dokázali představit, co nás na této téměř osmisetkilometrové trase čeká. Teď už víme,že je to cesta magická a že zvěsti o ní byly pravdivé. Je to cesta svatého Jakuba, jež končí v Santiagu de Compostela v severošpanělské Galicii.Když v roce 813 objevil mnich Pelayo na místě dnešního Santiaga de Compostela sarkofág s pravděpodobnými ostatky svatého Jakuba Staršího a jeho dvou žáků, nemohl tušit, že se toto město stane nejnavštěvovanějším poutním místem středověké Evropy. Po »jakubské cestě«, která vedla z Francie přes Pyreneje údolím Roncesvalles nebo přes Somport, mířilo do apoštolova města ročně 200 až 500 tisíc poutníků, kteří přinášeli do kdysi nehostinných oblastí peníze a prosperitu, a s tím spojený i nebývalý kulturní rozmach. Každý ze čtyř španělských regionů, jimiž svatojakubská cesta prochází, má bohatou historii, své vlastní tradice a zvyky, velmi různorodou krajinu i typickou gastronomii. V roce 1987 Rada Evropy vyhlásila svatojakubskou cestu za »první evropskou kulturní trasu«. Každé zastavení je tu totiž něčím jedinečné. Zajímají-li vás především historické památky a nemáte-li mnoho času, je výhodnější projet tuto trasu autem. Chcete-li si však svatojakubskou cestu prožít, vydejte se pěšky nebo na kole. Je to sice putování dlouhé, někdy nepohodlné, bolestné a strastiplné,ale zase si všimnete věcí, které z okýnka auta nevidíte. Navarru by neměli vynechat ti, kdo mají rádi hory, kopce a románské kostelíky. Poznáte vesničky a městečka, v nichž jako by se zastavil čas. Pak se před vámi objeví město poněkud větší, moderní. Živá Pamplona, jejíž stará část s gotickou katedrálou je stále ještě obehnána hradbami, je jako skokem do jiného světa. Určitě pro vás bude překvapením Estella, město s několika románskými skvosty, které za své založení v desátém století vděčí právě poutníkům. Déle byste se měli zdržet v Nájeře, jejíž klášter Santa María la Real stojí za podrobnou prohlídku, a v Santo Domingo de la Calzada, městečku, které dostalo jméno po svatém Dominikovi. Putování někdejším kastilským a leónským královstvím je náročné. V ětšinou jdete po rovině nebo jen mírně zvlněnou krajinou téměř beze stromů a m ůže se vám stát, že začnete nenávidět samotné slunce. Naštěstí je tu také velké množství kostelů, kostelíků a kaplí, v nichž se ochladíte, a pak dvě města, Burgos a León, s velkolepými gotickými katedrálami, kláštery a spoustou dalších architektonických skvostů. Za římskou Astorgou na vás čekají holé kopce, kamení, prach a horko. Jste v bezprostřední blízkosti »střechy« svatojakubské cesty - vrchu Irago (1504 metrů) s malým železným poutnickým křížem, u jehož paty se vrší hora kamenů, které tu poutníci přinášejí ze svých domovů. Když se po monotónním úseku z průmyslové Ponferrady s templářským hradem před vámi objeví V illafranca del Bierzo s celou řadou šlechtických domů a kostelem sv. Jakuba, jste už téměř v Galicii. Úzká silnička šplhající sevřeným údolím se prudce zvedá vzhůru, kde i zdatní cyklisté sesedají z kol. Dovede vás do malinké vesničky O Cebreiro, která je,jako ostatně mnohé galicijské obce, keltského původu. Galicie je melancholická. Slunce tu tolik nepálí, a taky je tu častým společníkem déšť. Cestou už nejsou žádná výstavná města, jen malé vesničky a městečka uprostřed zelené přírody. Proto vás Santiago de Compostela se svou vznešenou katedrálou tak oslní. A nemusí zrovna svítit slunce.Nejrychlejší je cesta letadlem z Prahy do Barcelony a odtud společností Iberia do Bilbaa. Můžete také využít autobusovou linku společnosti Eurolines (každý čtvrtek a sobotu) z Prahy do Zaragozy.Z Bilbaa či Zara gozy pokračujete do Navarry nebo La Riojy, podle toho, kde chcete své putování začít. Do větších měst se dostanete i autobusem a vlakem. Zvolíte-li si jako výchozí bod některou z menších obcí, počítejte s tím, že spojení, téměř výhradně autobusy, už není tak časté.Jízdné je zhruba o padesát procent vyšší než u nás.Cena benzínu se pohybuje mezi 115 až 120 pesatami za litr, pronájem nejlevnějšího auta na místě přijde na 7000 peset na den.Kromě turistických informačních kanceláří, které najdete ve všech větších městech, jsou na trase i informační centra pro poutníky.Všude dostanete mapky, prospekty a brožurky, z nichž se dozvíte o historických památkách, zajímavých muzeích, místních slavnostech a mnoha dalších kuriozitách, které stojí za pozornost. Svatojakubská cesta je vyznačena žlutými šipkami. Na patnících i jinde často uvidíte také symbol svatojakubské cesty - lasturu hřebenatky.Připravte se i na to, že trasa vede mnohdy podél silnic s dosti silným provo zem. Nejvhodnější období pro českého turistu je jaro a podzim (hlavní pouť se letos uskutečnila 25. července). To ještě není takové horko a taky je tu volněji. Nezapomeňte na pláštěnku, větrovku i teplejší svetr.Předpokladem jsou dobré boty a dostatek náplastí na puchýře.A samozřejmě dobrá fyzická kondice.Ujdete-li alespoň sto kilometrů, můžete získat potvrzení »La Compostela« o svém putování do Santiaga, které pro poutníky vydává santiagská katedrála.Cena dvoulůžkového pokoje v hostelech či penzionech se pohybuje od 4000 peset výše.Nejaktuálnější informace a dobrou radu nejen o možnostech ubytování vždy získáte v místní turistické informační kanceláři. Zdarma, nebo téměř zdarma (maximálně pouze 500 peset za osobu) můžete přespat v některé z četných ubytoven pro poutníky.P odmínkou ovšem je, že jdete pěšky či jedete na kole (pokud projíždíte automobilem, tak to nepřipadá v úvahu) a je přitom jedno, zda jste věřící člověk či je důvod vašeho putová ní čistě jenom kulturní. Toto ubytování je společné a poměrně velmi jednoduché, k dispozici je ale i sociální zařízení a kuchyňka. V tomto případě musíte mít vlastní spacák. Ubytovává se zde většinou od 17 hodin odpoledne (zavazadla i kola si tam však můžete nechat i dříve) a ubytovnu musíte opustit další den ráno a uvolnit místo novým poutníkům.