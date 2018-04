Poutnící opět míří na Velehrad

"V naší skupině jde 45 lidí ve věku od 14 do 66 let. Počasí nám přeje, zatím si udržujeme dobré tempo čtyři kilometry za hodinu," uvedl odpoledne velkomeziříčský děkan a organizátor prvního ročníku pěší pouti Jan Peňáz. On sám ještě s dalšími pěti lidmi putoval před rokem pěšky až do Říma.

K Velehradu současně míří také pětaosmdesát poutníků od Vranova nad Dyjí a Znojma a třiadvacet lidí od Víru a Bystřice nad Pernštejnem.

Společně dorazí na Velehrad v sobotu, v poledne zde pro ně bude sloužit brněnský biskup Vojtěch Cikrle mši.