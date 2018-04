Poutí po hranicích si chodec plní svůj sen

12:58 , aktualizováno 12:58

Brodit se močály a kopřivami v odlehlých příhraničních oblastech? Chodit čtvrt roku den co den přes 20 kilometrů denně? Pro mnohé zlý sen. Pro padesátiletého Jaroslava Dernera je to ale vysněný zážitek, kterým je posedlý už patnáct let. Vytrvalec obchází hranice České republiky už od 20. dubna a za sebou má zhruba tři čtvrtiny cesty dlouhé 2300 kilometrů.