Poušť, prales a oceán v holandské Burgers' ZOO

Veliké vedro na vás bude sálat mezi do červena zbarvenými skalami arizonské pouště. Kolem dokola jen pichlavé kaktusy a vyprahlá země. Tu a tam se mihne pár horských koz, nad hlavami zaskřehotá letící pták. Přejdete dál. Hned za vstupní bránou se do vás opře nápor vlhkého horkého vzduchu. Neuslyšíte vlastní kroky, nohy měkce našlapují po cestičkách z kůry, zdálky je slyšet hučení vodopádu. A potom vejdete na dno oceánu. Pomalu se noříte do korálových vod a vstupujete do vodní říše, kde kolem vás a nad vámi plují miliony ryb roztodivných barev.Už jste někdy viděli takovouhle ZOO?