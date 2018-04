Poušť, prales a oceán

Poušť v Burgers ZOO připomíná krajinu americké Arizony. Provazová lávka v děšťovém pralese se při došlápnutí zlehka ponoří do vody. Poušť nejsou jenom písečné duny, ale taky kaktusy a vyprahlá koryta řek. Tropické květy děšťových pralesů. Draví ptáci jsou v poušti téměř na dotek. Dvacet metrů dlouhá stěna akvária odkrývá pohled na mořské dno.

Vnoříte se do hlubin korálových útesů a proplujete 8 miliony litrů vody, které obsahuje největší akvárium v Evropě. Arnhemská Burgers'Zoo prostě není jen tak docela obyčejná zahrada. Krajiny, které tu jsou vymodelované podle skutečných oblastí na Zemi, jsou světovým unikátem. Zvěř v nich totiž žije v těch nejpřirozenějších klimatických i jiných podmínkách a v naprosté symbióze s ostatními členy biotopu.Z výšky sedmnácti metrů přes skalní dutinu burácí vodopád. Zpěněná voda se krotí pod vysutou železnou lávkou a vlhkou sprškou zkrápí ty, kteří tu podívanou v úžasu sledují. O kus dál z poklidné zátoky vyčnívá nehybné krokodýlí oko. Růžové pelikány to ovšem vůbec nijak nevytáčí z míry vířením křídel vyrábějí růžovou mlhu. Není tu příliš horko, tak okolo 24 stupňů. Ale vzduch je těžký, jak do něj vydechují tuny zeleného listoví, zkrápěné každou noc vydatnými dešti. Jako v každém pralese, i tady bují život, ne vždycky však snadno rozeznatelný pro necvičené oko a ucho. Občas přeběhne přes cestu divoce zbarvený kohoutek, šelestem na sebe upozorní prapodivný hmyz, hnědá masa čeřící hladinu pod obrovskými lekníny dává pouze tušit ohromný rozměr odpočívajícího mrože. Pěšinky jsou tu křivolaké, šplhají se do kopců a po kamenitých schůdkách opět sestupují k pramenům vody. Toho, kdo je sleduje, dovedou k opuštěnému rákosovému obydlí Asmatpapuánců. Liánový most se pod došlápnutím zvolna noří do stojaté vody.Jenom třetina všech světových pouští je pokryta písečnými dunami. Ty ostatní jsou vyprahlými, především kamenitými krajinami s houževnatou poskrovnou vegetací a vyschlými koryty řek, která zavlaží prameny vody jenom párkrát do roka. Právě taková je i poušť v Arnhemu. Na skalních plošinách se tu prohánějí horské kozy a nad kaňony a kamennými formacemi krouží draví ptáci. Zbytky rozbitého povozu připomínají, že i tuto nehostinnou krajinu se snažili dobýt lidé. Mezi skalami se skrývají i indiánská puebla. Teplota tu dosahuje až čtyřiceti stupňů Celsia, noci jsou však chladné a teploty sestupují až k nule. To ožívá i zvěř, která ve dne vyčkává příchod blahodárného nočního stínu. Dlouhý tmavý tunel spojuje poušť s další krajinou. I v něm jsou stopy po člověku a jeho díle - v odstaveném vagónku na uhlí ožívají hornické scenérie. O kus dál se otevírá krápníková jeskyně se slepými rybkami, jimž nikdy nebylo dáno spatřit světlo světa. V e skalních dutinách poletují netopýři a labyrint uzounkých štol a můstků vede až k rozlousknutému drahokamu. Takhle se žije pod zemí.Opuštěnou pláž mezi skalními útesy lemují vody laguny. Téměř na dosah tu jsou na mělkém dně vidět futuristické tvary korálových živočichů, mezi jejichž pažemi proplouvají rybičky všech barev a tvarů. Mořské dno ustupuje dál od pobřeží a pozvolna se vnořuje do hlubin, a s ním i uchvácení účastníci tohoto zvláštního spektáklu. Vody stále přibývá a krajina pod mořskou hladinou se začíná proměňovat. Útesy tu moře rozřezávají do bizarních kónických útvarů, ryby stále přibývající velikosti vypadají, jakoby mezi nimi hrály na schovávanou. Potom už světlo na hladině zhasne docela a do černočerné tmy se otevírá dvacet metrů dlouhé a šest metrů široké panoráma hlubokého a neproniknutelného mořského dna. Z blankytně modrého závoje vody probleskují rybí hejna, sem tam nějaký solitér se vydá na průzkum vraku lodi, který i tady připomíná marné snažení člověka. A potom jakoby na vlnách se přeneseme k přístavu. Nad hlavami se rýsuje černá konstrukce přístavního mola, jehož dřevěné sloupy pronikají přes skleněnou stěnu a dosahují až k mořskému dnu, po němž šlapeme. Přes skleněný vodní most proplouvají na druhou stranu stovky ryb.Burgers'Zoo se nachází ve městě Arnhem ve středním Holandsku, asi hodinu cesty z Amsterdamu. Otevřeno je každý den od 9 do 19 hodin, exotické pavilony však začínají zavírat už kolem páté hodiny. Vstupné do zoo činí 27,50 guldenů, asi 470 Kč. Kromě unikátních světových biotopů zde můžete navštívit i savanu, manglovou halu a samozřejmě i výběhy zvířat. Telefonní číslo do zoo je 0031/26/4424534, 4450373. Informace v češtině vám podají v Holandské a flanderské turistické kanceláři, Táboritská 23, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3, tel: 02/67092748, 67092290, e-mail: holland@tourinfo.cz