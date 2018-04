Potopený chrám možná chrání tajemství Inků

Ovšem podle nového výzkumu zahraničního týmu, který zkoumal za pomoci potápěčů dno jezera, je původ sloupu naprosto odlišný: Malý kámen vyčnívající sotva dvacet centimetrů nad hladinu nejvýše položeného splavného jezera na světě může skrývat

tajemství vzniku incké říše.

To, co stovky let představovalo sotva víc než nepříjemnost pro lodě vjíždějící do přístaviště nedalekého Isla del Sol, může být zbytkem tisíc let starého chrámu datujícího se ještě do předincké éry, tvrdí vědci. Nález připomíná jednu inckou legendu, podle níž Manco Kapac a Mama Ockllo - vůbec první Inkové - opustili Isla del Sol (Sluneční ostrov), aby založili velkou jihoamerickou říši v oblasti dnešního peruánského Cusca.

Historikové věří, že Inkové sestoupili z výše And kolem roku 1200 našeho letopočtu a přemístili se do údolí Cusco, kde od roku 1430 zahájili období expanze, při níž rozprášili okolní kmeny a vybudovali říši, která pokrývala celé dnešní Peru a Bolívii, polovinu Ekvádoru a severní půlku Chile. Incká říše ovšem trvala necelé století a rozpadla se po roce 1532, kdy byl její poslední vládce Atahualpa zabit španělskými konkvistadory, kteří ho zajali jako rukojmí a za jeho propuštění požadovali plnou síň zlata. Zlato dostali, slib nesplnili. Ovšem původ prvních Inků byl dosud jen poznámkou na okraj učebnic dějepisu v bolivijských školách, protože chyběly konkrétní archeologické důkazy s výjimkou sporadických zničených trosek, které vědci připisovali předinckým kulturám. Výzkumníci ze soukromé mezinárodní organizace Akakor Geographical Exploring věří, že objevili dostatek důkazů pro podporu domněnky, že pod hladinou jezera Titicaca leží chrám z předkolumbovského a možná i předinckého období.

Vědci vedení Italem Lorenzem Episem přijeli na Isla del Sol v srpnu letošního roku a s akvalungy se tři týdny potápěli do indigově modrých vod jezera. Podle Epise expedice s názvem "Atahualpa 2000" posbírala důkazy o existenci chrámu dlouhého 200 metrů a 50 metrů širokého se zahradní terasou, cestou a 800 metrů dlouhou ochrannou zdí. Podle zprávy vědeckého týmu se chrám nepotopil, ale zaplavila ho voda v době, kdy se vody jezera Titicaca zvedly na současnou úroveň.

Místní obyvatelé jsou ovšem k vědeckým závěrům "Expedice Atahualpa" skeptičtí. Juan Carlos Callisaya, který si vydělává na živobytí díky malé lodi s přívěsným motorem, říká, že ho víc zajímá, jak se s trčícím sloupem nesrazit, než jeho možná historická hodnota. A tak se od něj drží radši dál, "zvlášť v noci, kdy ho není vidět a člověk jenom cejtí, jak na něj najel". Callisayu, který na lodi strávil šestnáct ze svých čtyřiadvaceti let života, by objev chrámu pod jezerem zajímal jenom v případě, že by to znamenalo nový příliv turistů.