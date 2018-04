VIDEO: Kde kotví mořské krávy. Parádní podmořský svět v Marsa Alam

Bývala to malá rybářská vesnička na pobřeží Rudého moře, ležící 132 km od Al-Quseiru a 800 km od hlavního města Káhiry. Dnes je Marsa Alam nejnovější a zároveň nejjižněji položené egyptské letovisko.

Co jinde neuvidíte

Výstavba nového mezinárodního letiště a řada plánovaných turistických projektů a nových hotelů přinesla prudký rozvoj a Marsa Alam se stala velmi oblíbenou destinací pro potápěče a milovníky šnorchlování, pro které celé její pobřeží tvoří jeden velký, výjimečně zachovalý korálový útes.

Známé potápěčské ráje představují útes Elphistone, proslulý pro výskyt žraloků-kladivounů, nebo Delfíní útes. Nedaleké národní parky Gebel Elba a Wádí el Gamel jsou pak domovem pro ohromující množství ptactva a pouštních zvířat.

„Troufnu si říct, že Marsa Alam je pro zkoumání podmořského světa v Egyptě nejkrásnějším místem ze všech. Žijí tu živočichové, které člověk jinde neuvidí. Jsou to třeba karety obrovské, tedy velké želvy, které se pohybují už v hloubce metr a půl,“ říká Egypťan Mohamed Ali, který momentálně pracuje jako delegát české cestovní kanceláře.

Co si z Marsa Alam přivést - ibiškový čas a koření jako je šafrán, kmín či paprika

- vodní dýmku

- místní víno, například Obelisk nebo Omar Khayyam

- alabastrové výrobky a papyrus, které je lepší koupit v orginálních výrobnách při výletu do Luxoru nebo Káhiry.

Pod hladinou můžete na vlastní oči vidět i dugonga indického, kterému se neřekne jinak než mořská kráva. „Nejčastěji jsou k vidění v Marsa Egla, volně přeloženo v Kotvišti krav. A samozřejmostí je šnorchlování a potápění se s delfíny na širém moři. Zrovna nedávno se nám s jednou skupinou naskytl krásný pohled, kdy jich plavalo snad čtyřicet naráz. Prostě nádhera,“ doplňuje průvodce Mohamed Ali.

Všechny výlety na otevřené moře začínají v nově vybudovaném přístavu Port Ghalib. To se ostatně stalo jakýmsi centrem této oblasti. Je zde mnoho obchodů se suvenýry i restaurací, které se plní především ve večerních hodinách. Žádné davové šílenství tu ale oproti třeba Hurghadě nehrozí.

Celodenní výlety začínají hned dopoledne. Někdy turisté musí opustit pohodlí hotelového komplexu před svítáním, aby do přístavu přijeli včas. Neopreny se „fasují“ o den dřív, budete tak mít dostatek času najít si svoji velikost.

Blahodárné účinky

Plavba k cílovému místu trvá i dvě a více hodin, a tak si každý tak trochu může dělat co chce. Někdo dospává, někdo se opaluje, někdo si čte, a někdo sbírá ty nejlepší snímky po celou dobu výletu. A pozor - místní pamatují i na mořskou nevolnost, kdo chce, může polknout pilulku.

Samotná instruktáž probíhá těsně před zakotvením. Proškolit se musí především potápěči, pro šnorchlování platí obecná pravidla - držet se skupiny, neničit korálové útesy a následovat instruktora.

Pokud se potápění se vzduchovou bombou bojíte, je určitě lepší šnorchlování. O zážitek vás to nepřipraví. Naopak, můžete si plavat sami. Potapěči - začátečníci se totiž musí striktně držet svého instruktora.

Plavání podél korálových útesů má i blahodárný vliv na psychiku. V okamžiku, kdy je člověk pod hladinou a sleduje podmořské krásy, jeho vnímání není rušeno žádnými okolními zvuky. Pod hladinou je úchvatné ticho, které každého uklidní.

Trochu rušněji bývá v oblasti, kde se vyskytují delfíni. Z lodi musíte přeskočit na motorový člun, který vás k nim pak co nejvíc přiblíží. Delfíni mohou pochopitelně i uplavat, a tak se zase musí naskočit na člun a popojet. To bývá fyzicky náročnější, ale dá se to zvládnout.

Čerstvější už to nebude

Na lodi jsou k mání studené i teplé nápoje a po potápění se podává oběd. Vaří se přímo na lodi a podávají se čerstvě vylovené ryby, zeleninové saláty, kus kus či kuřecí speciality.

Naše skupina měla štěstí na čerstvě vyloveného tuňáka, který se chytil skoro hned po vyplutí. Byl zážitek vidět, jak se ryba musí rychle vylovit, zpracovat a okamžitě předat do kuchyně. O lahodné chuti ani nemluvě.

Prostor na sebe sama

Na lodi se v rámci nabízených výletů pluje do oblasti Marsa Shouni či Marsa Moubark. Po návratu na pevninu turisty čeká prohlídka místní mariny.

Počasí v Marsa Alam je po celý rok velmi příjemné. Dokonce i v letním období, kdy teploty dosahují okolo 40 stupňů Celsia, osvěžující vánek ochlazuje pobřeží. Během zimních měsíců mohou teploty v nočních hodinách klesnout na 14 stupňů, nicméně v průběhu dne se běžně pohybují na příjemných 25 stupních. I Rudé moře je zde v zimních měsících velmi teplé.

V Egyptě jsem nebyl poprvé, ale v Marsa Alam ano. Tohle místo ocení každý, kdo je v jistém ohledu sólista a nechce kolem sebe davy lidí. Máte tu potřebný prostor sám pro sebe. Vymstít se to může pouze v ulicích přístavu, kde na vás budou čekat houževnatí prodejci dárkových předmětů. Veškerá pozornost se vzhledem k malému počtu turistů může obrátit právě na vás.

Pokud nejste silní ve smlouvání, jako jistá česká turistka, která přede mnou za 100 gramů pálivé papriky dala 10 dolarů, pak si raději dárky opatřete na letišti. Nebo si s sebou vezměte někoho, kdo je stejně výřečný jako oni prodejci. Za 10 dolarů pak můžete mít i třikrát víc než ostýchavá Češka.

Marsa Alam - leží na spojnici rudomořského podbřeží s trasou do Edfu, které se nachází v údolí řeky Nilu. Tato trasa, dlouhá zhruba 230 km, byla původně postavena za Ptolemaia II. za řecké nadvlády a prochází skrz oblasti, kde v minulosti starověcí Egypťané těžili velkou část svého zlata. Některá místa těžby existují dodnes. Často se však jedná o zahraniční "investice", tudíž Egypťané dostávají jen zlomek toho, co by jim z přírodního bohatství normálně náleželo.