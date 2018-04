Pošumavské obce chtějí propojit turistické trasy

Starosta František Roučka z Vacova, na jehož katastru oblast Javornicka leží, považuje napojení cyklistických a lyžařských tras z Pošumaví na turistický systém národního parku za velmi potřebné. "Určitě je to důležitá věc. Víme o tom, že spousta turistů by takovou nabídku přivítala," potvrdil Roučka. Stejný názor má i starosta sousedního Zdíkova Jan Petrů: "Propojení turistických tras směrem na centrální Šumavu by pro nás samozřejmě bylo výhodné. Do obce by nové stezky přitáhly více návštěvníků." Snahu pošumavských obcí vítají i zástupci Národního parku Šumava. "Takové trasy by výrazně odlehčily některým velmi zatíženým stezkám uvnitř národního parku. Problém je v tom, že lesní porosty v prostoru chráněné krajinné oblasti spravují Lesy České republiky, což je hospodářská organizace, která v zimě například protahuje i sype lesní cesty. Důležitá tedy bude dohoda mezi oběma stranami," upozornil mluvčí vimperské Správy Národního parku Šumava Zdeněk Kantořík.