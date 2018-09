Správný pivovar hledali i na Slovensku. Postřižiny zachránila až Vysočina

„Bylo to krásné, uvolněné odpoledne“, pochvaluje si doktor Gruntorád v podání Rudolfa Hrušínského bohatou hostinu milostivé paní Maryšky v malinkém kouzelném pivovaru. Hlavně pro milovníky piva, krásných žen a jemného humoru patří Postřižiny mezi ikonické filmy s dokonalou poetickou atmosférou.

Kde však natáčet podobný film uprostřed reálného socialismu osmdesátých let? „Chtěli jsme najít pivovar, který je malý a ještě pořád funguje. To tenkrát byl problém, protože komunisté všechny malé pivovary zrušili. Vyrábělo se jen ve velkých a ty malé už byly všechny zpustošené,“ říká režisér filmu Jiří Menzel

„Náš architekt objel asi 120 pivovarů i na Slovensku, než našel tenhle,“ doplňuje Jiří Menzel v jednom z posledních rozhovorů, které před svým vážným onemocněním poskytl na kameru.

Volba nakonec padla na Dalešický pivovar z Vysočiny. „Když se v roce 1980 točily Postřižiny, byl pivovar už tři roky odstavený z výroby, ale budovy byly stále v krásném a zachovalém stavu, což je vidět i ve filmu,“ říká Ladislav Urban, správce a jeden z akcionářů současného pivovaru.

Přestože se film stal hned po svém uvedení uvedení klenotem české kinematografie, pivovar začal upadat v zapomnění. Dnešní majitelé koupili pivovar po téměř dvaceti letech chátrání. Podle Urbana probíhala rekonstrukce s velkým citem a porozuměním, aby byla zachována jeho kouzelná atmosféra. Díky tomu si můžete poetiku pivovaru vychutnat i v současné době.

To, že se pivovar podařilo zachovat, považuje Jiří Menzel za jedno z největších vyznamenání ve své kariéře. „Když člověk dostane nějaké ocenění na festivalech, je to hezké, ale na to se zapomene. Ale ten pivovar díky panu Hrabalovi a tomu filmu stále existuje. A na to jsem opravdu pyšný,“ pochvaluje si režisér.

Postřižiny se však samozřejmě nenatáčeli jenom v Dalešickém pivovaru. Víte například, po jakém náměstíčku se Magda Vašáryová projížděla na svém kole? A kde hledat hotel Modrá hvězda, kde údajně měli podle Francina špatně vychlazené pivo? Podívejte se na epizodu seriálu Slavná filmová místa.