Poštovna na Sněžce? Až v létě

"Teprve minulý týden jsme dokončili spodní část pro technické zázemí, nad kterou vyroste dřevěná konstrukce poštovny, jejíž montáž si vyžádá přibližně osm týdnů. Nemůžeme riskovat, že nás zaskočí špatné počasí a poštovna zůstane na Sněžce přes zimu rozestavěná. Extrémní klimatické podmínky by ji zničily,“ uvedl Pavel Klimeš, jehož firma stavbu nové poštovny zajišťuje.

Stavbaři proto dokončenou spodní část stavby ve sklepních prostorách zdemolované České boudy pouze zazimují a na vrchol nejvyšší české hory se vrátí až příští rok na jaře.

Stavba se odkládá už podruhé

Další odklad montáže poštovny znamená už druhé významné zdržení při jejím budování. Původně měla novostavba stát už vloni v létě.

Soukromá investorka však získala po dlouhých jednáních teprve v květnu souhlas správců Krkonošského národního parku s její podobou a když si spočítala, kolik času jí zabere obstarání všech potřebných povolení a výroba stavebnicové konstrukce, zjistila, že by mohla stavbu zahájit nejdřív v listopadu. A to už stavební práce na Sněžce nepřipadaly v úvahu.

"Letos stavbu zkomplikovaly průtahy při vydávání stavebního povolení, které jsme získali až v červenci, a pozdní dodávky některých kovových stavebních dílů. A aby toho nebylo málo, na podzim nám nepřálo ani počasí,“ sdělila investorka Jaroslava Skrbková.

Stavbaři mají v této chvíli nakoupeno devadesát procent potřebného materiálu včetně hotových komponentů. V hale již sestavili základní kostru zkušebního dílu, kterou v nejbližších týdnech dokončí, a začnou sestavovat větší stavební prvky, které jarní montážní práce urychlí.





Dokončení? Léto 2007

"Bude záležet na počasí, ale chtěli bychom začít v květnu a do dvou měsíců mít hrubou stavbu smontovanou. Hned potom přijde na řadu elektroinstalce a vnitřní vybavení. V této chvíli nevím o ničem, co by mohlo dokončení poštovny v příštím roce ohrozit,“ řekl Klimeš.

Moderně pojatý objekt podle návrhu architektů Martina Rajniše a Patrika Hoffmana se bude vrcholu nejvyšší české hory dotýkat jen prostřednictvím deseti patek, takže převážná část jeho podlahy se bude jakoby vznášet nad povrchem hory.

Originální dřevěná konstrukce zpevněná proti poryvům větru vnitřními ocelovými táhly bude mít plášť ze zdvojeného skla a vnější izolované dřevěné žaluzie, jejichž otevíráním a zavíráním bude možné dát objektu podobu moderní stavby i obyčejné dřevěné boudy.

Nová poštovna nabídne turistům vyhlídkovou terasu s expozicí dokumentů o přírodě a historii Krkonoš, poštovní služby i možnost zakoupení základního občerstvení a suvenýrů.