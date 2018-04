Postavme víc stezek a nehod cyklistů ubude

Holandsko ukazuje, že čím víc cyklistů, tím méně nehod

Jaroslav Martínek

* Nehod cyklistů přibývá a víc je i mrtvých cyklistů. Proč to tak je?

Podle mě to souvisí se dvěma věcmi. Sezona pro cyklisty letos začala dřív než jindy. A pak řadě lidí na kolech oproti loňsku otrnulo. Hodně známých říká, že si loni dávali pozor, protože se báli pokut. Teď už se nebojí. Je to stejné jako u řidičů aut.

* Podle policistů mrtvých a zraněných přibývá i kvůli tomu, že cyklisté víc pijí alkohol a nenosí ochranné přilby. Vy si to nemyslíte?

Za rozhodující bych to nepokládal. Část cyklistů vždy jezdila opilá a nemyslím, že by jich nějak přibývalo. S helmami je to podobné. Ty u nás pro dospělé nikdy nebyly povinné. I když je pravda, že by jejich nošení riziko zranění nebo smrti výrazně snížilo.

Jeli jste někdy na kole, i když jste před jízdou pili alkohol?

* Cyklisté si často stěžují na chování ostatních řidičů. Tvrdí, že jsou vůči nim agresivní. Zároveň dodávají, že v západní Evropě to je úplně odlišné. Co vy na to?

Je pravda, že někteří řidiči se chovají, jako by cyklisté neexistovali. Nicméně stejně arogantně se chovají i někteří cyklisté, když vjedou na chodník. Jestli se na západě chovají řidiči k cyklistům slušněji, nedokážu odhadnout. Já se bezpečně cítím na kole v Česku i v Německu. Faktem ale je, že čím víc cyklistů v té které zemi jezdí, tak si ostatní řidiči na ně zvyknou a své chování mění.

* V Česku mají lidé k dispozici asi tisíc kilometrů cyklostezek. To není zrovna moc.

To opravdu není, třeba v Holandsku je 19 tisíc cyklostezek. Část tuzemských cyklostezek jen vede po silnicích, kam auta normálně nesmějí. Regulérní cyklostezky to prostě nejsou. Postupně se to však zlepšuje. Některým oblastem na Slovácku se proto už přezdívá Malé Holandsko, protože tu obce pochopily, jak důležité je budovat cyklostezky.

* Ptám se na to, jestli i nedostatek cyklostezek může ovlivňovat nehody cyklistů.

Tak to pochopitelně je. Jestli nemají cyklisté jinou šanci než jet po frekventované silnici, tak se nedivme, že tam dochází k jejich úrazům. Zkušenosti ze zahraničí to jednoznačně potvrzují. Průzkumy z Holandska dokonce ukazují, že čím víc lidí jezdí na kole, tím klesá i počet dopravních nehod obecně. Lidé prostě jezdí víc do práce na kole než autem. Musí mít ale šanci jet po kvalitní cyklostezce.