Pošlete svého plyšáka na zájezd. V Česku vznikla unikátní cestovka

Cestovní kancelář Toy traveling s.r.o. v současné době organizuje zájezdy zahraničních plyšáků do Prahy. Postupně by ale měla následovat další evropská města, v blízké budoucnosti to bude Bratislava, Budapešť, Berlín a Mnichov.

"Na světě je odhadem 1,2 miliardy plyšáků. Jejich majitelé na nich často velmi lpí a pečují o ně. Například v Japonsku existují desetitisícové komunity lidí, kteří mají speciální internetová fóra jen o svých plyšových mazlíčcích. A právě ti budou mít určitě největší zájem vyslat své oblíbence na výlet třeba do Prahy," uvedl pro iDNES.cz Tomio Okamura, jeden z podílníků nové cestovní kanceláře.

Jak to funguje

Zájemce si na webových stránkách www.sendyourdarling.com objedná vybraný zájezd, zaplatí a pošle svého plyšáka do Prahy či do jiného města. Tam ho pracovníci firmy Toy traveling nafotí, jak se dívá na nejvýznamnější památky nebo před nimi třeba obědvá. Nafocené snímky na CD a plyšák se potom pošle zpět majiteli. Plyšákům bude pokaždé dokonce vystaven na zpáteční cestu i vlastní pas.

Majitel plyšáka bude pravidelně každý den informovaný e-mailem o všem, co jeho hračka zažila.

Základní zájezd stojí 90 EUR (2340 Kč) včetně zaslání plyšáka zpět do zahraničí k majiteli. Náročnější zákazníci si mohou koupit speciální balíčky - např. za 150 EUR (3900 Kč) může plyšák obdržet v panoramatu Prahy i masáž a aromaterapii.

V přihlášce k zájezdu majitel také uvede, jestli jeho plyšák může jíst maso či pít alkohol, aby mu pracovníci cestovní kanceláře omylem při společném obědě plyšáků, který se také fotí, nepředložili nějaké nevhodné potraviny.

Již nyní se ale připravují další nadstandardní služby pro ty nejstarostlivější majitele plyšáků, např. cestování ve speciální postýlce s polštářkem, apod., uvedl Tomio Okamura v tiskové zprávě cestovní kanceláře Toy traveling.

Cílová skupina

Cestovní kancelář Toy traveling se zpočátku zaměří na hlavní trhy, což jsou nejbohatší světové státy jako USA, Japonsko, Velká Británie, Německo a Francie, následovat bude Čína a další. Právě v těchto zemích je největší obliba plyšových hraček i klienti, kteří mají na tyto netradiční zážitky peníze. Postupně ale cestovní kancelář plánuje rozšířit aktivity do celého světa.

Koncept cestovní kanceláře pro plyšáky rozpracoval Marek Hlávka, který projekt odprezentoval v úterním pořadu Den D a získal pro něj dva spoluinvestory - Tomia Okamuru a Danu Bérovou. Dalším spolupodílníkem je Radek Sakáč, podnikatel v kontextové reklamě a kamarád Marka Hlávky. (Pořad Den D sledujeme pravidelně na finance.idnes.cz ZDE.)

"Není to přímo můj nápad. Doslechl jsem se, že v Německu podobnou službu zkoušela trojice studentů inspirovaná filmem Amélie z Montmartru. Uvědomil jsem si, že bydlím v opravdu nádherném městě, kde by tato služba mohla skvěle fungovat," řekl pro iDNES.cz hlavní majitel cestovní kanceláře Marek Hlávka s tím, že byl po průzkumu trhu sám mile překvapený, jaký má tato služba ve světě velký potenciál.

