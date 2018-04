Poslední nápor začal

O složení vrcholových družstev je ještě stále předčasné spekulovat, neboť ve hře jsou tři dny stoupání z 5200m (BC) do 7900m (C4), a to znamená i prověřit nejen fyzický potenciál každého lezce, nýbrž i psychickou odolnost. Vedle známých rizik, vede cesta našich lezců také na dohled od těla mrtvého korejského lezce, který se zřítil před pár dny.



Všechny čtyři postupové tábory jsou vybavené a horolezci si nesou až na výjimky jen osobní věci, fotoaparáty a kamery. Josef Šimůnek má připravenou digitální videokameru s čipem na helmě, takže pořídí autentické záběry identické s tím, co při výstupu vnímá vrcholový lezec. Všichni jsou podle lékaře výpravy MUDr. Lukáše Svobody zdraví a mají ambici na vrchol.

Život na ledě



Strávit déle než jeden měsíc nepřetržitého života na ledovci je v mnoha ohledech originální. Tak například vstanete-li před půl devátou, nelze se umýt. Neteče voda. Dokud totiž slunce nenataje ledovec, nemá ani kuchař, co ohřát. Pokud vyčkáte do doby než ledovcová říčka začne téct, umyjete se... Ovšem za strašného řvaní, neboť voda má tak -1 stupeň Celsia a nemrzne jen proto, že teče. Ruce ovšem už po minutě v této vodě zcela zratí citlivost, takže zažitá technologie velí: čistit si zuby před mytím obličeje. Potom totiž ve skřehlé dlani jen špatně udržíte kartáček, nebo se dokonce netrefíte pastou.



Jinou kategorií života na ledovci jsou stany. Je poměrně snadné lopatou a placáky připravit odpovídající plošinku a postavit stan. Jenomže jak slunce svítí - a tady, kde nás od něj izoluje jen polovina běžné atmosféry, je jeho záře fakt hodně tvrdá - ohřívá kamení na ledovci a tím odtává led pod ním. Takže po týdnu zjistíte, že váš stan postavený na plošince náhle spočívá na hrubém, třeba i metrovém ledovém piedestalu. A jak jste do něj před tím lezli po čtyřech, nyní každý vstup žádá cvik podobný skoku varietního lva nucené ho cvičitelem proskočit vysoko zdviženou obruč.



Když už jste ve stanu, ulehnete. Do spacáku. Na karimatku. A pod ní podlážka stanu a pod ní kamení a pod ním - už tam budem - ledovec. I tělo, nejen slunce, dokáže všechny zmíněné vrstvy prohřát a led odtát. Takže po pár dnech zjistíte, že jste sobě "vytáli" korýtko na míru.



Život na ledovci má ale i svá pozitiva. Tak třeba vhodným manipuováním a přehrnováním kamení lze do značné míry ovlivnit tok potůčků, které po povrchu ledovce tečou. Tak má kuchař Peter zajištěno, že kuchyňským stanem mu stále proudí úhledná, tichá a hodně studená říčka.

...po nás Pákistán



Když jsme v základním táboře zcela osaměli, po dvou dnech jsem z nostalgie šel navštívit alespoň ta místa, kde stály stany a v nich lidé, se kterými jsem mohl poklábosit a ukrátit tak dlouhou chvíli. Dokráčel jsem až do míst bývalého korejského kempu a našel jsem tu: tyčky na ledovcové praporky, korejské noviny s fotografií šťastných pracujících, obranné kosti, krabičky od cigaret Marlboro a Tander, igelitové sáčky mikroten, celofánové sáčky od koření, pytlík od bonbonů Polo, papričky, konzervu od olejovek, zbytky modlitebních praporků, nedopalky cigaret, lepící pásku s logem The North Face, pytlíky od pracího prášku Surf, nákupní igelitovou taška The North Face, inzertní noviny, tři kila vařené rýže, spodní čelist krávy, tři rajčata, páteř a žebra z kozy, hromadu polospálených odpadků, ramínko na ponožky, autobaterie EX1DE, alobalový pytlík od krevet, dvě kila kukuřice, trychtýř, oční kapky 10ml, barevný leták Gore-tex, rozbitý vařič na kerosin, sklenice od párků, slámu, mrkev, igelitové sáčky od instantních polévek, sedm hlávek zelí, jednu tlustou ponožku, sedm metrů umělohmotného provazu, samolepu "2001 Parkś Grand Slam K2 Expedition", obal od vitaminových tablet, zbytky spáleného plastového modrého kanystru, torzo polospálené knihy, plastovou lahev "VIM HYGIENE" 0,5l, plechovku od koncentrátu Tang Lemon Flawour 2,5 kg, obal od mýdla "Lux for combination Skin", vázací igelitové pásky na krabice, hrdlo od polospálené PET-lahve, jedenáct tužkových baterií, arch samolep "DongGung University - Since 1906", vylitou rajskou omáčku, jednu modrou plážovou žabku, jutové pytle, krabičky od sirek, papírové kapesníky použité, peří z kuřete, šest kelímků od jogurtu, půl bílé svíčky.

A šel jsem zase zpátky.