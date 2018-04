Poslední lyžování v Jeseníkách a Krkonoších

Lyžování za zpěvu ptáků

"Lyžovat se bude až do konce dubna, kdy končí provozovatelům vleků povolení. Zatím jezdí všechny vleky," řekl Marek Formánek z Horské služby na Ovčárně.

Návštěvníky podle něj čeká polojasno a teploty až šest stupňů nad nulou. "Sníh je mokrý a těžký. Je to takové jarní lyžování za zpěvu ptáků," dodal záchranář.

S menším omezením musejí počítat běžkaři. Podle záchranářů se dostanou z Ovčárny k vysílači na Pradědu a na Švýcárnu. Avšak místy musejí běžky kvůli nedostatku sněhu sundavat.

Poslední oázy lyžování v Krkonoších

Zřejmě poslední příležitost zalyžovat si v Krkonoších budou mít o víkendu návštěvníci areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách. Kvůli vyšším teplotám vzduchu je ale již sníh na tamních sjezdovkách těžký a krupicový.

Všechna ostatní střediska v Krkonoších jsou mimo provoz. V okolí Svatého Petra a Horních Míseček jsou ještě upravené běžecké tratě.

Na krkonošských hřebenech leží kolem metru a půl sněhu. Kvůli možnému sesuvu lavin varuje horská služba turisty před vstupem do Labského dolu od Pudlavy, do údolí Bílého Labe, na úbočí Kozích hřbetů a do Obřího dolu. Uzavřené nebezpečné cesty jsou označeny výstražnými cedulemi.