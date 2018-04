Poslední hory v Česku komercí nedotčené...

Bílé Karpaty dlouhé okolo 100 km patří mezi nejméně komerční zimní hory v Česku. Žádné velké město zde nemá své rekreační zázemí, s výjimkou Mikulčina vrchu a slovenských svahů Velké Javoriny tady nenajdete větší lyžařské středisko. Lidé z okolního podhorského kraje dávají mnohdy než zimním radovánkám přednost práci kolem domu a nedělní návštěvě kostela.

Vyrazíte-li tedy do Bílých Karpat na běžkách, čeká vás tak trochu dobrodružná výprava. Lidí ani hospod moc nepotkáte, vděčni budete už za to, že vůbec někdo před vámi prošlapal lyžařskou stopu. Pokud ne, musíte doufat, že někoho brzy potkáte v protisměru, jinak se uskutečnění plánované trasy může proměnit v nedosažitelný sen.

Krásné je, že čím méně tady potkáváte lidí, tím více se vám jednotlivá setkání vryjí do paměti. Popovídáte si odkud a kam jedete, kde bydlíte a co děláte, ochutnáte slivovici, klobásku anebo zabíjačku. Někdy nezbývá než spojit síly a jet spolu. V málokterých českých horách něco podobného zažijete.





Velká Javorina - nejvyšší hora Bílých Karpat

Okolo Žalostiné

Chcete-li zažít Bílé Karpaty jako skutečně opuštěné hory bez lidí, pak se vydejte do nejzápadnější části okolo vrchu Žalostiná (622 m).

Logickým nástupním místem je železniční stanice Vrbovce, odkud vede červená značka do sedla U Tří kamenů, kde byli podle legend popraveni zbojníci.

Ze sedla následuje výstup na vrch Kobylu (584 m) s hezkými výhledy na Vojšické louky a do údolí Moravy. Trasa vede střídavě lesem a po loukách podél česko-slovenské hranice daleko od civilizace, terén je však příjemný a málo členitý. Orientaci po celé délce hřebenovky usnadňují hraniční patníky (pokud jsou vidět) a plot obory Pusté, která zahrnuje velkou část lesních komplexů na moravské straně hor.

Z vrcholu Čupy (574 m) pak následuje dlouhý sjezd a to buď po červené do Skalice na Slovensku (dobré vlakové spojení do ČR) anebo po zelené do osady Mlýnky, kde je v povozu výletní restaurace. Z Mlýnků vedou značky na vlak buď do Sudoměřic (zelená) anebo do Strážnice (žlutá).





Na vrchu Kobyla (584 m) na česko-slovenské hranici

ITINERÁŘ TRASY Vrbovce (350 m) – U Tří kamenů, 4 km (+ 100 m) – Kobyla,6 km (+150 m) – Žalostiná, 9 km – Čupy, 18 km (-100 m, + 100 m) – Zlatnická dolina, 23 km (-300 m) – Mlýnky, 26 km (+100 m, - 100 m) – Strážnice, 35 km (+100 m, - 150 m).

Doprava: Na Vrbovce vlakem z Veselí nad Moravou nebo Hodonína

Okolo Velké Javoriny

Pokud by vám připadal výše uvedený výlet až příliš náročný a dobrodružný, vydejte se do okolí nejvyššího vrcholu Velké Javoriny (970 m). Tady se můžete spolehnout jak na výborné sněhové podmínky, tak na pravidelně prošlapávané lyžařské stopy.

Nástupním místem je lovecká chata Kamenná búda, k níž se dostanete po lesních cestách buď z osady Vápenky (autobus z Veselí nad Moravou) anebo ze Strání (autobus z Uherského Hradiště). Od ní se neustále mírně stoupá po neudržované silnici až těsně pod nejvyšší vrchol. Za dobrého počasí si rozhodně odskočte nahoru za širokým kruhovým výhledem (při zimní inverzi Jeseníky, Malá Fatra, Alpy…) nebo za občerstvením do Holubyho chaty na slovenské straně.

Z Velké Javořiny směrem na západ následuje asi nejkrásnější lyžařská hřebenová trasa v pohoří. Kolem Dibrovova pomníku a přes Šibenický vrch se jede víceméně pořád mírně dolů, cestou je pouze jeden náročný sjezd. Dříve se jezdívalo podél hranice až k železniční stanici Vrbovce, dnes vás stopy většinou svedou do Filipovského údolí k lyžařskému vleku, odkud je to blízko na vlak do Javorníka.





Zamrzlá říčka Velička

ITINERÁŘ TRASY Vápenky (450 m) – Velká Javorina st. hr., 6 km, (+ 420 m) – Velká Javorina vrchol, tam a zpět, 9 km (+100 m, -100 m) – Dibrovův pomník, 12 km (-100 m) – Kubíkův vrch, 14 km (-100 m) – Kamenná vrata, 19 km (-50 m) – Výzkum, 21,5 km (-50 m, + 50 m) – Javorník, 25 km (-300 m). Doprava: Na Vápenky autobusem z Veselí nad Moravou, z Javorníka vlakem nebo autobusem

Z Žitkové do Vlárského průsmyku

Krásnou bělokarpatskou hřebenovku si můžete vychutnat rovněž ve východní části pohoří. Stopa tady většinou bývá projetá, po sněžení však i tady musíte počítat s vlastním prorážením.

Nástupním místem je pověstmi opředená vesnice Žitková u Starého Hrozenkova, kam jezdí autobusy z Bojkovic. Roztroušená obec je vůbec nejvýše položená v pohoří, má nadmořskou výšku okolo 650 m, takže následující kilometry vedou více méně po rovině. Začínáte s modrou značkou, kterou po necelých dvou kilometrech pod vrchem Lokov vyměníte za červenou. Ta vás vede neustále lesem po plochém hřebeni bez výhledů, střídají se úseky s krátkými mírnými sjezdy a výšlapy. Budete-li mít štěstí, potkáte na lyžích třeba i pohraničníky.

Delší výstup vede až na Čerešenkovou (758 m), za níž následuje kóta Javorník (782 m) – nejvyšší vrch na této hřebenovce. Zde stopa končí a pokud nechcete podnikat odvážný sjezd hlubokým sněhem strmým lesním terénem do Bylnice na vlak, musíte se vráti zpět na Žitkovou.





Výstup na Čerešenkovou (758 m)

ITINERÁŘ TRASY Žitková (650 m) – Lokov, 2 km (+ 50 m) – Na Koncích, 9 km – Čerešenková, 12,5 km (+100 m) – Javorník, 14 km a zpět, 28 km. Doprava: Na Žitkovou autobusem nebo autem

