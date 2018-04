Poslední dubnové lyžování

Krkonoše

"O víkendu tady bylo lyžařů jako v plné sezoně. Na Mísečkách je 90 centimetrů sněhu, ve Svatém Petru kolem 60," řekl Jiří Beran ze Ski areálu ve Špindlerově Mlýně.

Do Pece pod Sněžkou zamířilo o víkendu zhruba tisíc lyžařů. "Z jedenácti vleků jezdilo osm," uvedl František Vambera z firmy Ski v Peci pod Sněžkou.

Na tuto dobu nebývalá návštěvnost jen potvrdila, že jarní lyžař a snowboardista přece jen stále existuje - potřebuje ale informace a argumenty, míní lyžařský publicista Ivan Sosna. Zároveň si pochvaluje perfektně upravené sjezdovky a především ve Sv. Petru mrazy ztvrdlý podklad a nádhernou zimní kulisu - to vše mimo přeplněnou sezonu a za polovinu ceny.

Meteorologové aktuálně poněkud ubrali ze slibovaných teplot příštích dnů, takže ve spojení se stále chladnými rány lze počítat s kvalitním (přinejmenším) dopoledním ježděním i v předvelikonočním týdnu a také Velikonoce by podle Sosny ještě měly stát za to. Bezplatný skibus je v provozu až do 21. dubna včetně.

Horní Mísečky jsou pak už tradičně - pokud sníh vydrží - připravené "točit vleky do posledního dechu". Předloni končily 29. dubna, loni na 1. máje. I jen přiblížení těmto datům letos v březnu vypadalo jako nemožné, krkonošská zima se ale zatím nevzdává.

Jizerky

Nádherné počasí a čerstvě upravená běžecká stopa přilákaly i tuto sobotu do Jizerských hor hodně lyžařů. "Stopa byla upravená po délce magistrály, s výjimkou odboček, kam by lidé stejně asi nejeli, jako je třeba trať do Josefova Dolu," řekl starosta Bedřichova Martin Koucký.

Sezona zde ale už skončila, a podle slov místních bylo na kopcích vidět už spíše víc cyklistů než běžkařů.

Šumava

Kolem půl metru sněhu na sjezdovkách a lyžařů jako v hlavní sezoně. Tak vypadal víkend na Zadově, jediném místě v jižních Čechách, kde zima ještě neskončila.

"Přírodní sníh, který v týdnu napadl, taje, ale na svazích je stále dost technického. Vydřená místa na sjezdovkách zatím nejsou, a pokud by se vyskytla, přehrneme je sněhem, který máme v zásobě," přiblížil vedoucí provozu zadovského areálu Luděk Sáska způsob, jak udržovat ideální podmínky pro lyžování i v polovině dubna.

Na Zadově si můžete zalyžovat i v týdnu. "Jezdit bude malý vlek. V případě zájmu pustíme i velký," upřesnil Sáska.

Jeseníky

"O víkendu panovalo pěkné počasí a všechna zimní střediska, ve kterých jezdily vleky, byla plná návštěvníků. Na své si přišli i vyznavači běžeckého lyžování, kterým Jeseníky stále nabízejí dobré podmínky," řekl dispečer Horské služby Jeseníky.

Vleky o víkendu jezdily na Ovčárně, kde je zhruba 160 centimetrů sněhu. Lyžovalo se i na Červenohorském sedle, v Petříkově a Horní Moravě. V těchto zimních střediscích stále leží kolem 40 centimetrů sněhu.

Horští záchranáři v některých částech Jeseníků, kterými však nevedou značené turistické stezky, snížili lavinové nebezpečí ze čtvrtého na druhý stupeň. Vážnost lavinového nebezpečí vyjadřuje pětibodová stupnice.

Hotely a horské chaty v Jeseníkách jsou před nadcházejícími velikonočními svátky většinou beznadějně obsazené. "Máme plno, lidé si velikonoční pobyt objednávali s velkým předstihem," řekla pracovnice recepce horského hotelu Figura na Pradědu.

Jestli se v Jeseníkách bude lyžovat i o Velikonocích, zatím není jasné. Otepluje se a sníh pod slunečními paprsky nemilosrdně taje.