Poselství v bráně pivovaru zčásti poškodila vlhkost

Brána plzeňského pivovaru.

Kdosi tehdy rozhodl nezaletovat závěr jednoho ze dvou pouzder určených k zazdění do brány, a tak se část poselství, vyjmutého včera ze zdiva, dochovala téměř rozpadlá na prach. O dokumentech v bráně věděli pracovníci Pivovarského muzea z podnikového archivu. Využili nynější rekonstrukce objektu a nechali stavební dělníky místo najít. "Čekali jsme jednu obdélníkovou schránku se spisem v knižním formátu a se slavnostním zápisem na pergamenu. Schránky byly překvapivě dvě - druhá ve tvaru válce s nezaletovaným víkem," popisuje atmosféru objevu vedoucí odboru komunikace s veřejností Plzeňského Prazdroje Jindřiška Eliášková. Tubus, jehož víko opatrně otevřel vedoucí Pivovarského muzea Miloslav Jeřábek, skrýval svazeček rozpadajících se vizitek, fotografií a obsahoval i zmiňovaný pergamen. Ten byl ovšem opatřen nevhodnou podkladovou vrstvou, jež neodolala vlhkosti a objevitelům se začala rozpadat pod rukama. Obsah druhé, hermeticky uzavřené schránky století mezi cihlami nepoznamenalo. "Uvnitř byl německý a český originál Pamětního spisu, který k půlstoletí existence firmy připravil tehdejší vrchní účetní Václav Suchý. V krabici byly ještě dobové noviny a vizitky členů správní rady pivovaru. Nalezené předměty zřejmě časem vystavíme v muzeu," líčí Miloslav Jeřábek. Bránu, jejíž stavba začala v roce 1892 a která se stala symbolem plzeňského pivovarnictví, nechal Plzeňský Prazdroj v těchto týdnech opravit. Získá novou fasádu, ale péči museli věnovat také restaurátoři horní pískovcové části objektu. Lešení zmizí do 20. srpna, a do té doby zazdí pivovarníci do dutiny ve stavbě nové poselství. Poučeni chybou předků uzavření obalu neodbydou - stoletý test ukázal, že dokumenty je rozhodně výhodné zaletovat.