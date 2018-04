Posázavský pacifik je stále legendou. I když trampové už na střeše nejezdí

může se hodit Trasa Vršovice–Čerčany měří 57 km a trvá 2 hodiny. Z Čerčan do Světlé n. Sázavou ujede vlak 90 km za více než 3 hodiny. Podrobněji na www.pacifikem.cz. Hrady na cestě Doporučenou zastávkou na železnici z Čerčan do Světlé je hrad Český Šternberk, který zbudoval na skále nad řekou Sázavou r. 1242 Zdeslav z Divišova. Na počátku 90. let se znárodněné romantické sídlo vrátilo do rukou jeho potomka Zdeňka Sternberga, který na hradě prožil dětství. Toužíte-li po zřícenině, vyšplhejte na překrásné torzo hradu Zbořený Kostelec nad Týncem či na Hlásku u Zlenic. Tady však už původní majitele nenajdete. Kde se dobře najíte Vyhlášená vodácká hospoda je u jezu v Krhanicích U Hastrmana, krhanická hospoda Na Poště či občerstvení u lávky v Pikovicích. Mapy © PLANstudio