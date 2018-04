Porucha ochromila lety v Evropě

Výpadek uprostřed ranní špičky

Nejrušnější světové letiště Heathrow a druhé největší londýnské letiště Gatwick postihl výpadek v 7 hodin ráno tamního času, tedy v době špičky příletů zaoceánských spojů a evropských odletů.

Počítačový systém technici asi po pěti hodinách stabilizovali. Odbavení odložených letů však potrvá ještě několik hodin.

Frustrovaní cestující

Podle informací BBC čekají na své lety tisíce cestujících, řada z nich až šest hodin. Některé lety byly úplně zrušeny.

Se zpožděním letů se potýkají veškerá letiště v zemi. Mezinárodní letiště v Birminghamu hlásí dvouhodinová zpoždění a zrušení řady letů. Podobná situace je na mezinárodním letišti v Bristolu. Cestující na letišti v Liverpoolu čekají na svoje spoje až pět hodin, v Newcastle zhruba dvě hodiny.

Pasažéři si stěžují na nedostatek informací. "Nikdo nám nebyl schopný jasně říci, co se vlastně děje a kdy naše letadlo odletí. Pouze nás odkázali na to, ať posloucháme hlášení z amplionů," stěžuje si obchodník Dan Stewart, který se potřebuje dostat na obchodní jednání do Finska.

Británie neměla problémy poprvé

Je to už potřetí za poslední dva měsíce, co porucha elektronické sítě paralyzovala leteckou dopravu v Británii. Šéf Národní letecké služby Richard Everitt uvedl, že porucha nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Ian Simile, šéf odborů kontroly leteckého provozu, však už při minulé poruše upozorňoval, že počítačový systém je už řadu let ve špatném stavu a musel se mnohokrát opravovat. "Systém je nevypočitatelný," prohlásil.

Brusel měl problémy ještě vážnější

Obdobné problémy postihly o pár hodin později systému kontroly leteckého provozu v bruselském ústředí služby Eurocontrol. Zkomplikovalo to leteckou dopravu nejen nad Belgií, ale i v dalších oblastech nad Evropou.

Systém byl mimo provoz zhruba šest hodin, a to od 12:00 SELČ. Eurocontrol zajišťuje systém kontroly letových koridorů nad 31 evropskými státy.

Problémy neměly žádnou spojitost s komplikacemi se softwarem v Británii, které se od ranních hodin táhly pět hodin, ujistila služba.

Mluvčí Eurocontrol Lucia Pasquiniová oznámila, že problémy v Bruselu byly rozsáhlejší než v Británii a zasáhly v plné síle i Španělsko a Portugalsko.

Jen ve Španělsku byl zasažen provoz na devíti letištích, zpoždění v Madridu dosáhlo dvou hodin. Společnost Iberia musela zrušit čtyři vnitrostátní spoje.

Také Paříž konstatovala významné zpoždění mnoha domácích spojů.