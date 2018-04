Portugalský Peneda-Gerês: jeden z posledních rájů Evropy

může se hodit Jak se tam dostat Nejbližší letiště s mezinárodním provozem je v Portu, vzdálené z Peneda-Gerês dvě hodiny jízdy autem. Vedle letadel portugalského národního dopravce TAP Portugal sem míří i linky Ryanairu či easyJetu, např. z Londýna, Bergama či Charleroi. Doprava v oblasti

Do lázní Caldas do Gerês zajíždí několikrát denně autobus z Bragy, ne však v neděli. V severní části parku je veřejná doprava ještě sporadičtější, autobusem dojedete do Lindosa a Soaja. Pokud se nechcete spolehnout jen na vlastní nohy, budete pro důkladnější návštěvu národního parku nejspíš potřebovat auto – zařiďte si jej předem, např. na www.holidayautos.co.uk. Počasí Nečekejte ani v létě příliš velké vedro, do národního parku zasahuje výrazný vliv Atlantského oceánu (pobřeží je vzdálené necelých 100 kilometrů). Návětrné svahy jsou nejdeštivějším prostorem celého Portugalska – vezměte si sebou pevné boty a oblečení proti vlhkosti. Užitečné weby Informace o Národním parku Peneda-Gerês najdete na serveru portal.icnb.pt - ZDE (portugalsky, zjednodušená verze též španělsky a anglicky). Oficiální turistické stránky Portugalska mají adresu www.visitportugal.com. Zajímavá místa v okolí Braga

Jedno z nejdůležitějších církevních středisek Portugalska slyne velkým množstvím kostelů v čele s katedrálou (Sé). Město má rozsáhlou pěší zónu, příjemný odpočinek naleznete např. v zahradách za arcibiskupským aplácem (Jardm de Santa Barbara). Nejznámějším monumentem je ale poutní kostel Dobrého Ježíše na hoře (Bom Jesus do Monte), asi 5 kilometrů za městem. Jeho monumentální barokní schodiště se stalo vzorem pro mnohé svatyně v Portugalsku i Brazílii. Guimarães

Nevelké město je neoddělitelně spojeno s budováním portugalské národní identity, narodil se tu i první portugalský král Alfonso I. Historické jádro Guimarãese je dochované tak dobře, že si v roce 2001 vysloužilo zápis na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Zajděte na náměstí Largo Oliveira, krytá arkáda s vyhlídkou na kostel je vítaným útočištěm před sluncem. V roce 2012 bude Guimarães evropským městem kultury. Mapy © Google