Portugalsko: kde si zahrát golf v okolí Lisabonu

V Portugalsku si přijdou na své všichni, kdo si chtějí hru užít a vyzkoušet svůj um. Ať už jste začátečník, který se snaží do hry proniknout, nebo zkušený profesionál, který chce své schopnosti poměřovat s obtížným terénem na perfektních hřištích, v Portugalsku najdete přesně to, co očekáváte.



Stále se zvyšuje i nabídka služeb na hřištích stávajících, ke kterým v poslední době stále přibývá zbrusu nových hřišť, která lahodí oku, zaručují tu nejvyšší kvalitu hry a jsou designovány těmi nejlepšími golfovými firmami a profesionály.



Není náhodou že právě portugalská hřiště hostí mnoho šampionátů a soutěží, mezi které patří i největší a nejznámější Portuguese Open na Algarve, Madeira Open a Estoril Open.



Tradice začala v 19. století

Tradice golfu v této krásné zemi začala se vznikem prvního hřiště v Portugalsku – Oporto Niblick Club, které bylo založeno již v 19. stol. a tím stálo u zrodu vášně Portugalců pro golf, který zde patří mezi nejoblíbenější sporty vůbec.

V první polovině 20. století zdejší charakter golfu utvářela čtyři velmi známá a oblíbená hřiště: Oporto Golf Club, Lisbon Sport Club, Clube de Golf de Miramar a Clube de Golfe do Estoril.

V současnosti je v Portugalsku více než 50 špičkových golfových hřišť a několik dalších se nově buduje.

Samozřejmostí všech je dobré zázemí a další doplňkové služby, které Vám maximálně zpříjemní pobyt v jejich areálech, kde zapomenete na stres a běžný shon a naplníte tak svou představu o báječné dovolené. Nechte se námi zlákat ke skvělému sportu a vyzkoušejte některé ze zdejších profesionálních hřišť.



Quinta da Marinha



Hřiště 18 jamek

Délka 6.100 m

Par 71

Handicap



Toto golfové hřiště, umístěné mezi krásnými piniovými stromy a na pobřeží pláže Guincho, má jedny z nejhezčích scenérií v Portugalsku. Quinta da Marinha je pouhých 25 km od Lisabonu. Hřiště bylo designováno známým Robertem Trentem Jonesem a leží na 110 hektarovém soukromém pozemku, který je porostlý piniovými stromy. Mnoho jezírek činí hru ještě složitější. V roce 1988 toto hřiště hostilo ženský turnaj EMS.



Vybavení:

Driving Range, 2 bazény, restaurace a bar, tenisové kurty, obchod s golfovými potřebami.



Estoril Golf



Hřiště 18 jamek

Délka 5.238 m

Par 69

Handicap



Golfové hřiště Estoril je jedno z nejstarších a nejznámějších v Portugalsku a mnohokrát se na něm konal Portugalský šampionát. Na zdejším hřišti bylo možné obdivovat i hru takových hráčů, jako jsou Max Faulkner, Ramon Sota, Bernard Gallacher nebo Seve Ballestros. Tento vyhlášený mezinárodní plážový resort byl designován Mackenziem Rossem. I když bylo hřiště několikrát upravováno, stejně si udrželo svůj charakteristický vzhled a původní rozmístění jamek. Architekt do členitého terénu šikovně zakomponoval pinie a eukalypty, a hřiště se tak pro hráče stává výzvou a nutí jej k naprosté koncentrovanosti a přesnosti. Zkušení nosiči vám budou k dispozici a seznámí vás se všemi detaily a záludnostmi tohoto hřiště. Jeho součástí je samozřejmě golfový klub, kde si po konci hry můžete pochutnat na zdejší skvělé kuchyni a kochat se výhledem na hřiště nebo Atlantik.



Vybavení:

Driving Range, Putting green, bazén, restaurace a bar, obchod s golfovými potřebami.



Lisbon Sports Club



Hřiště 18 jamek

Délka 5.278 m

Par 69

Handicap



Lisabon Sports Club je jedno z nejstarších hřišť v Portugalsku, v roce 1880 jej založil angličan, který se usadil v Lisabonu. Právě hlavní město země je odsud vzdáleno pouze 15 km a hřiště tak patří k těm nejbližším v jeho okolí. Celková délka hřiště je 5.278 m, má trávníky Penncross. Jeho novodobým architektem byla návrhářská firma Hawtree and Sons.



Vybavení:

Tenis, sauna, bazén, bar, restaurace, obchod s golfovými potřebami.



Belas Clube de Campo



Hřiště 18 jamek

Délka 6.380 m

Par 72

Handicap



Hřiště se nachází hluboko v pohoří Carregueira, před větrem jej chrání jeho poloha v údolí a nabízí úžasné výhledy přes místní jezera až na pohádkovou Sintru. Belas Club de Campo je rezidenční komplex o rozloze 462 ha poblíž vesnic u Belas. Leží zhruba 15 minut jízdy autem od Lisabonu a ještě blíže od Sintry. Architekt William Rocky Roquemore zde v letech 1995-8 realizoval jeden za svých nejlepších návrhů mistrovského hřiště.



Vybavení:

Driving Range, restaurace a bar, obchod s golfovými potřebami.



Quinta da Beloura



Hřiště 18 jamek

Délka 5.817 m

Par 73

Handicap



Hřiště Quinta da Beloura je jedno z nejnovějších, které bylo postaveno na pobřeží Estorilu. Má rozlohu 60 hektarů a leží na poloviční cestě mezi městy Cascais a Sintra. Bylo designováno Rockym Roquemorem z USA. Toto hřiště je rovné a nabízí příjemnou, ale ne vyčerpávající hru. 18-jamkové hřiště s excelentním výhledem na pohoří Sintra nabízí hru přes více než 40.000 stromů (duby, piniové stromy, palmy, jalovce, magnólie). Několik jezírek pomáhá vytvořit okouzlující scenérii. Tato jezírka jsou také body, které činí hru obtížnější.

Vybavení:

Driving Range, putting green, restaurace, obchod s golfovými potřebami.



Penha Longa Golf Club Atlántico



Hřiště 18 jamek

Délka 6.209 m

Par 72

Handicap



Hřiště Penha Longa je mistrovské hřiště s perfektní úpravou a údržbou, ale také s nádhernými panoramatickými výhledy na pohoří Sintra. Bylo vybudováno v roce 1992 podle plánů slavného golfového architekta R. T. Jonese a v roce 1994 hostilo mezinárodní mistrovství Portugalska. Hřiště perfektně využívá místního terénu a excelentních pohledů na okolní krajinu a moře.



Vybavení:

2x Driving Range, 2x Putting green, bar a restaurace, hotel, obchod s golfovými potřebami.