Portugalsko hledá nejlepší čokoládový recept

Evropská soutěž receptů proběhne letos poprvé. Tuto, v Evropě ojedinělou akci, se rozhodlo zorganizovat malé středověké městečko Óbidos, které leží necelých 100 km severně od Lisabonu.



Soutěží profesionálové i amatéři

Soutěže se může zúčastnit každý Evropan, profesionální cukrář či žena v domácnosti. Soutěží se pouze v originálních receptech s čokoládou. Ty mají účastníci poslat nejpozději 1. září 2002 e-mailem do Óbidos.



Tam je zhodnotí mezinárodní porota složená ze současných i bývalých ředitelů hotelů. Vítězové se o výsledcích dozví do jednoho měsíce.



Recepty by měly vyjadřovat lásku kuchaře k čokoládě - ať už jsou to dorty, sušenky, zmrzliny, koláče nebo hlavní jídlo.



Čokoláda v hlavní roli

Evropská soutěž o nejlepší čokoládový recept je součástí Evropského festivalu čokolády, který v historickém Óbidos proběhne ve dnech 8.-10. listopadu.



Na návštěvníky čeká bezpočet akcí, které se budou točit kolem čokolády. Vedle seminářů s profesionálními cukráři se chystá také soutěž o nejlepší sochu z čokolády.



Recepty zasílejte na adresu: europeanchocolatefestival@cm-obidos.pt