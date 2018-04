Nedoceněné Portugalsko: nádherná dovolená s úžasnými plážemi

Ročně zavítá do této nevelké země na pobřeží Atlantského oceánu přibližně třicet tisíc Čechů, z toho osm tisíc prostřednictvím cestovních kanceláří. Většina z nich, plných šedesát procent, směřuje na Madeiru, třicet procent na pevninu a deset procent na Azory. Let na Madeiru trvá z Prahy pět hodin, na pevninu se dostanete ani ne za polovinu tohoto času.

Madeira: Nádherné květy, kam se podíváte

Madeira bývá často nazývaná květinovým ostrovem, protože ve zdejším subtropickém klimatu se daří exotické květeně, jež sem byla v hojné míře dovezena z celého světa. Uvidíte překrásné strelicie, skály obrůstají hortenzie, kam jen oko pohlédne jsou květy orchidejí, buganvilií, kal a palisandrů. V sadech spatříte množství melounů, banánů, granátových jablíček, avokád i plody manga.

Měli byste navštívit Mys Cabo da Roca na obrovské skále s majákem, kde dostanete diplom s razítkem a potvrzením, že jste stáli na nejzápadnějším cípu evropského kontinentu.

na obrovské skále s majákem, kde dostanete diplom s razítkem a potvrzením, že jste stáli na nejzápadnějším cípu evropského kontinentu. Býčí zápasy "tourada", jež se pořádají od dubna do října. Nejznámější jsou v Lisaboně na náměstí Praca de Tours, v Santarému a ve Vila Franca de Xira. Oproti Španělsku se v Portugalsku býci nezabíjejí.

jež se pořádají od dubna do října. Nejznámější jsou v Lisaboně na náměstí Praca de Tours, v Santarému a ve Vila Franca de Xira. Oproti Španělsku se v Portugalsku býci nezabíjejí. Poutnické místo Fátima s velkou bazilikou a světoznámou sochou Panny Marie. Poutě se konají každého třináctého v měsíci.

s velkou bazilikou a světoznámou sochou Panny Marie. Poutě se konají každého třináctého v měsíci. Na Madeiře botanické zahrady - Jardim de Botanico a zahrady u vily Quinta do Palheiro Ferreiro. Na malém prostoru se setkáte s flórou celého ostrova.

Pobřeží Madeiry omývá Atlantský oceán, nad nímž ční útesy, jež jsou divoké a mnohdy nepřístupné. Vnitrozemí je hornaté, krajina vám chvílemi může připomínat hory Jižní Ameriky, jindy zase Skotsko.

K nebi se tyčí bujné zelené hory, nejvyšší z nich je Pico de Ruivo s 1 862 metry. Na Madeiře se setkáte s tolika přírodními útvary, že si budete připadat, jako byste procestovali několik zemí najednou.

Typické široké pláže na Madeiře nenajdete, jen odlehlou písčitou pláž ve vesnici Prainha a písčitou pláž Praia Formosa, jinak jen přístupné útesy nebo oblázky. Čtyřicet kilometrů od Madeiry však leží ostrov Porto Santo s vyhlášenými zlatými písčitými plážemi, každý den si tam můžete lodí vyjet a užít si koupání a slunění do sytosti.

Ubytování na Madeiře má vysokou úroveň. Hotely bývají vcelku nadstandardní, někdy až okázalé, což je dáno tím, že jsou připraveny na bohaté, vesměs starší britské náročné turisty, kteří chtějí své pohodlí, klid a prvotřídní služby. Madeirský jídelníček je bohatý na mořské plody a ryby. Madeira není jen ostrov, ale i speciální druh lahodného vína, které se tady pěstuje.

Pevnina: Nejlepší pláže jsou v Algarve

Jestliže jste se rozhodli pro portugalskou pevninu, jsou pro koupání nejlepší pláže na jižním pobřeží Algarve, od mysu Cabo de San Vicente po hranice se Španělskem. Velmi oblíbená je Plaia Verde, další vyhledávané pláže jsou Plaia da Rocha (jedna z nejkrásnějších s jemným pískem a impozantními skalními útvary), Cale (západně od Albufeiry, vhodná pro surfing), Plaia do Falesla (u Albufeiry, pozvolný vstup do moře, vhodná pro rodiny s dětmi) nebo Plaia Boca do Rio (15 km západně od Lagosu, s nedalekými římskými zříceninami). V západní části Algarve je milovníky surfingu vyhledávaná pláž Castelejo.

V Algarve můžete hrát i golf.

Albufeira: Romantické minipláže i vyhlášený rybí trh

Jedno z nejnavštěvovanějších letovisek na pobřeží Algarve Albufeira bylo původně malou rybářskou vesnicí. Navzdory současnému turistickému ruchu si bílé domky místních obyvatel šplhající do svahu nad plážemi a růžovými pískovcovými útesy dodnes zachovaly původní atmosféru.

Centrum střediska tvoří pláž Dos Pescadores, na niž každé ráno připlouvají rybáři s úlovky, které můžete obdivovat a případně koupit později na rybím trhu. Z pláže vedou klikaté uličky se spoustou obchodů, kaváren, restaurací, barů a diskoték, ústící na náměstí s fontánou, jež je centrem místního života ve dne i v noci, často s koncerty pod širým nebem. Zajímavé je rovněž okolí Albufeiry s romantickými miniplážemi ukrytými mezi skalisky.

Gastronomie: Národním jídlem je treska

Pokud na svých cestách rádi ochutnáváte místní kuchyni, tak vězte, že portugalská je pozoruhodně prostá a ve své jednoduchosti naprosto úžasná. Její základ představuje maso, ryby a mořské plody spolu se zeleninou, rýží, bramborami a fazolemi.

Často je hlavním jídlem hustá polévka, případně ještě hustší "eintopf" se zeleninou, rybami, mořskými plody, masem nebo uzeninou. U sladkostí se zachovaly prvky maurské tradice a zejména ve městech se projevuje vliv bývalých portugalských kolonií. Některé rysy jsou shodné s kuchyní španělskou.

Národním jídlem je treska (bacalhau), jež se většinou prodává nasolená a sušená a před kuchyňskou úpravou se musí na několik hodin namočit. Upravuje se na mnoho způsobů a je tak oblíbená, že vlastní zdroje nestačí a musí se dovážet, především z Newfoundlandu.