Porto: město, kde budete šťastní, když vám ujede vlak

Může se hodit Doprava Od konce května lze s ČSA letět do Porta přímo z Prahy. Linka bude v provozu do 23. října. Spoje do Porta jsou vypravovány každé pondělí a pátek v 19.40 hodin. Zpět každé úterý a sobotu v 7.45 hodin. Let trvá zhruba 3 hodiny a ceny zpátečních letenek začínají na 5 220 Kč včetně poplatků. Další podrobnosti na www.csa.cz Ubytování Ubytování ve standardní kvalitě lze pořídit zhruba za tisícovku za pokoj a noc v penzionu či v hotelu. To samé platí i o výjezdu mimo Porto mezi vinice. Přespání ve viničním domě Morgadio da Calcada ze 17. století, o němž je řeč v článku, vyjde přes 2 500 Kč za noc. Stravování Neobvyklý zážitek nabízí restaurace hotelu Teatro: chutné jídlo je servírováno ve zvláštních prostorách bez oken, budete-li si připadat jako v zámku upírů, dejte si raději něco s česnekem. Jinak se v Portu najíte za ceny srovnatelné s Českem. Narazíte na rustikální i moderní kuchyni, rovněž na tapas - „jednohubky“ typické pro Španělsko.

Internet www.visitporto.travel