Divoká příroda i pláže jen pro vás. Algarve, dovolená snů

Může se hodit Doprava na Algarve

Pravidelné letecké spojení do Fara, jediného letiště v oblasti, z Česka neexistuje. Nečetné charterové lety obvykle nedávají smysl finančně, a tak při individuální cestě nejspíš vezmete zavděk nízkonákladovými společnostmi. Ryanair (www.ryanair.com) provozuje několikrát týdně přímé lety do Fara například z Lipska či Memmingenu. S easyJetem (www.easyjet.com) lze letět z Prahy s přestupem v Londýně či Paříži. Doprava v oblasti Autobusy sice jezdí po Algarve docela často, ale v jízdních řádech není snadné se vyznat, proto je nejjednodušší a často i nejlacinější variantou půjčené auto. Výpůjčku auta si zařiďte předem na internetu, např. prostřednictvím spolehlivého brokera Holiday Autos (www.holidayautos.co.uk); na letišti ve Faru nabízí služby mnoho firem.

Půjčovné za auto patří na Algarve k nejnižším v Evropě, dejte si ale pozor na dvě věci. Půjčovny zde často aplikují politiku "full to empty", tedy auto dostanete s plnou nádrží a máte jej vrátit co nejprázdnější – cenu za nádrž benzinu ovšem hned při převzetí musíte zaplatit (bez ohledu na to, zda ji celou projedete), a to včetně tučného příplatku.

Dálnice vedoucí podél pobřeží je zpoplatněná elektronickým mýtným a jinak na ní platit nelze. Pokud chcete tuto dálnici využít (je to o dost rychlejší), musíte při přebírání auta zaplatit ještě nevratnou kauci na mýto ve výši zhruba 20 eur. Užitečné weby www.visitalgarve.pt: Oficiální turistický portál provincie Algarve (též anglicky, německy)

www.algarvetouristguide.com: Neoficiální průvodce po Algarve (anglicky) včetně přehledu nejdůležitějších pláží

www.sagres.net: Informace o mysu Sagres a okolí