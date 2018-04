Portugalské Vánoce: treska a Bolo-rei

Vánoce na samém konci Evropy patří k největším svátkům v zemi.

Tradice a zvyky jsou v Portugalsku podobné těm francouzským. Dárky se rozdávají hodně pozdě večer (vlastně skoro uprostřed noci) 24. prosince.

Den jako takový je ale pracovní, a to až do večera. Děti hledají své dárečky za komínem či u krbu. Celá rodina většinou odchází na půlnoční mši do kostela.

Večeří se pozdě večer. Vánočním jídlem je treska, která je současně i portugalským národním jídlem. Kupuje se sušená, před zpracování se namáčí několik dní ve vodě a pak se teprve zpracovává jako každé jiné maso.

Vánoční specialitou je Bolo-rei

Drobné cukroví (jako je naše vánoční) v Portugalsku neznají. Typickým vánočním koláčem je tzv. Bolo-rei (koláč krále), což je vlastně něco jako náš mazanec s cukrovou polevou a velkými kusy kandovaného ovoce.

V některých rodinách, že ještě dnes dodržují tradiční zvyky při pečení Bolo-rei, kdy se do těsta vmíchá jedno zrnko tmavé fazole a jeden malý dárek zabalený do papíru na pečení.

Ten, kdo najde ve své porci fazoli, musí obstarat Bolo-rei na příští vánoce a ten, kdo najde dárek, si jej může ponechat.

Tradiční příprava Bolo-rei začíná na konci listopadu a v cukrárnách se prodává až do poloviny ledna. Na ostrově Madeira bývá Bolo-rei velmi často nahrazován tzv. Bolo de Mel (medovým koláček s mandlemi, který je hodně podobný našemu perníku).

Symboly hojnosti

Během vánočních svátků jsou všude vystaveny betlémy. Květináče či truhlíky jsou ozdobeny pšenicí, kukuřicí nebo ječmenem, které jsou symbolem hojnosti a bohaté úrody.

Největším svátkem je 25. prosinec. To je také jediný den volna. Na náš druhý svátek vánoční se v Portugalsku normálně pracuje.

Oslavy konce roku jsou charakterizovány lidovým veselím a zábavami a hlavně velkým ohňostrojem.