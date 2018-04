Portské víno: každý si přijde na své

Oblast pěstování portského vína

Vinná réva pochází z vinic, které lemují povodí řeky Douro od východních hranic Portugalska se Španělskem sto kilometrů směrem na západ. Oblast pro pěstování vinné révy, ze které může být portské vínu vyráběno, je vymezena 335 patníky a nikde jinde se toto víno vyrábět nesmí.

Území se vyznačuje velmi teplým a suchým létem a deštivou zimou. Takové klimatické podmínky dodávají hroznům jedinečnou kvalitu.



Výroba

V dnešní době se vyrábějí různé druhy portského vína. Všechny druhy zrají v dubových sudech, které byly předtím používány ke kvašení vína červeného.

Jednotlivé druhy portského vína se liší podle doby zrání v sudech a dle momentu, kdy je přidaná pálenka a tím je ukončen proces kvašení. Víno může být buď "blended" (míchané z různých ročníků), nebo pouze z jedné sklizně.

Dubové sudy se po použití prodávají do Skotska, kde v nich zraje whisky, která díky ním dostane onu zlatavou barvu.

Druhy portských vín



PORTO

Do Porta vede 300 km dlouhá dálnice z hlavního města Lisabonu. Vzhledem k ceně dálničních poplatků se vyplatí jet autobusem (12€) nebo pohodlnější je cesta vlakem (15€). Část, kde se nacházejí vinné sklípky, se jmenuje Vila Nova de Gaia. Z centra města je vzdálená 15minut chůze. Sklípky jsou veřejnosti otevřeny po celý rok a to od 10:00 do 18:00. Vstupné je zdarma, v některých se za ochutnávku platí poplatek 3€ nebo si musíte koupit láhev, která stojí přibližně stejně jako v obchodě.

Nejkvalitnější portské víno je tzv. Vintage. Obsahuje hrozny pouze z jediné sklizně a to v nejlepších letech úrody - kvalita daného roku musí to být schválena Institutem Portského Vína. Zpravidla se tak děje 2x –3x za desetiletí, kdy je možno tento druh vína vyrábět.

Vintage zraje ve velkých sudech po dobu dvou let. Poté se víno bez filtrace stočí do láhve a zazátkuje pevným korkovým špuntem. Tento špunt najdeme u většiny vín a nedá se otevřít pouhou rukou.

Vintage je víno určeno pro skladování, neboť v láhvi stále zraje a získává na kvalitě. Doporučuje se počkat minimálně 20 let před jeho konzumací, stále však přibývá na kvalitě i po padesátiletém zráním v láhvi.

Pravidla pro uchování jsou stejná jako pro ostatní vína. Ve víně v průběhu let zrání vzniká sedlina, která ovšem není závadou na jeho kvalitě.

Před otevřením se víno postaví, aby se sedlina usadila na dně láhve. Před podáváním je nutné víno opatrně dekantovat, tedy přelít do vhodné karafy. Počká se zhruba 30 minut a poté se může víno vypít. Na jeho vypití máme několik desítek minut, poté víno začíná kysnout. Obecně platí, že čím déle víno v láhvi stárne, tím máme méně času na jeho konzumaci.

LBV – Late Bottled Vintage

Procedura před vypitím vína Vintage a také krátká doba, za jakou víno musí být vypito, je pro restaurace a vinárny neúnosná. Proto se začal vyrábět LBV – Late Bottled Vintage.

Víno také pochází z jediné sklizně, ale v sudech zraje 4 – 6 let a poté se do láhve dává již po filtraci. Pro portská vína se už běžně používá zátka, kterou lze otevřít rukou bez pomocných nástrojů. Víno se po otevření ihned konzumuje a může být otevřené i několik týdnů. Tím, že víno v láhvi již nezraje, není toto víno určeno pro skladování a mělo by se vypít do dvou let od stočení do láhve. Na etiketě jsou vždy dva letopočty – většími písmy je rok sběru a menšími rok stočení.

Ruby & Tawny

Dva druhy portských vín, která najdeme nejčastěji na pultech obchodu jsou Ruby a Tawny. Rozdíl mezi nimi je v době zrání v sudu, což má za následek odlišnou chuť.

Vína Tawny zrají v sudech 6 let, zatímco Ruby pouze 4 roky a tím si zachovávají ovocnější chuť; vína Tawny zase mají vůni dubového dřeva, oříšků a koření. Každý rok se do sudu přidá víno z nové úrody a tím se dosahuje vyvážené chuti a kvality. Stáří vína se určuje průměrným rokem sklizní, které jsou v sudu zastoupeny.

Vína Ruby, stejně jako Tawny, se po filtrování stáčejí do lahví a jsou ihned připravena ke konzumaci. I zde platí pravidlo, že by se měla vypít do dvou let od stáčení.

NEJLEPŠÍ ROČNÍKY

Pro oblast portského vína je považován rok 1994 za rok století a proto vína Vintage z tohoto roku svou cenou převyšují i své o několik desítek let své starší ročníky. Dalším výborným rokem byl rok 2000 – některé společnosti (například Calém a Vasconcelos) předpokládají, že tento rok dosáhne kvality roku 1994. Pro sběratele vín mohu tyto dva ročníky vřele doporučit.

Čím déle víno v sudu zraje, tím více ztrácí svoji tmavočervenou barvu a dostává onu specifickou žlutohnědou barvu, kterou Portugalci označují za barvu "cibulových slupek".

Víno může být v sudu 10, 20, 30 nebo i 40 let. Potom nese název Old Tawny a vždy příslušné stáří. Cifra znamená průměrné stáří vína, z jehož sklizně bylo výsledné víno vyrobeno. Malým písmem ještě na láhvi najdeme i rok stočení vína do láhve a ten by opět neměl být více než dva roky od konzumace.

Dále se můžeme setkat s tzv. Colheitou. To je víno svými vlastnostmi velmi podobné vínu LBV. Liší se pouze dobou zrání v sudu – tu zjistíme, odečteme-li od roku stočení do láhve rok sklizně (ten bývá napsán velkými číslicemi). Ani toto víno není určeno pro skladování.

Porto branco

Bílá portská vína, Porto branco, jsou většinou označována anglickým "White Port". Bílé portské lze vyrábět jak z bílých, tak z červených hroznů, rozhodující tu je včasné přidání pálenky během kvasného procesu a stočení do láhve. White Port je zpravidla sušší než červené, to znamená, že se více hodí jako aperitiv, zatímco červéné se podává po jídle jako desert. Výborně se hodí k sýru (např. Queijo da Serra) nebo k čokoládě a mandlím.